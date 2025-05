“Rusia dezlănțuie focul iadului asupra Ucrainei”: Armata rusă a început să lanseze sute de drone cu ajutorul unor sisteme de control și tactici sofisticate (The Economist)

Rusia a reușit să își sporească producția militară și este acum capabilă să lanseze sute de drone și rachete balistice asupra Ucrainei într-un singur raid. În același timp, rușii au modernizat designul acestora și au îmbunătățit tacticile de utilizare. Acest lucru a complicat foarte mult situația apărării aeriene ucrainene, care nu are resursele necesare pentru a rezista acestui tip de atac, scrie revista The Economist, citată de BBC.

Duminică, Ucraina a suferit unul dintre cele mai masive atacuri cu rachete și drone de la începutul războiului, omorând 12 persoane în întreaga țară.

Autorii articolului, citând date ale serviciilor de informații ucrainene, scriu că Rusia intenționează să crească producția la 500 de drone pe zi și că acest lucru ar putea duce la atacuri asupra Ucrainei de la o mie de dispozitive.

Astfel de cifre au ridicat îndoieli în rândul expertului ucrainean în aviație Konstantin Krivolap, care a fost contactat de Economist pentru comentarii, însă numărul de drone și rachete pe care Rusia le lansează deja asupra țintelor din Ucraina bate toate recordurile.

În plus, armata rusă utilizează în prezent o nouă modificare a dronelor Shahed, pe care a început să le folosească în 2022, pentru a lovi orașe bine apărate precum Kievul.

Acestea sunt destul de puternice în sine, notează publicația. De exemplu, în timpul unuia dintre cele mai recente atacuri asupra Kievului, o singură dronă a făcut o gaură uriașă într-un centru comercial, iar explozia a spart geamuri aflate la o distanță de până la 300 de metri.

Cantitate

Pe parcursul a trei zile în luna mai, Rusia a folosit 996 de drone și rachete în atacurile împotriva Ucrainei, iar utilizarea a 367 de arme într-un singur atac a reprezentat un record absolut pentru întregul război.

Chiar ținând cont de faptul că astfel de atacuri sunt de obicei pregătite, iar dronele și rachetele pentru acestea sunt acumulate, ele demonstrează în mod clar capacitățile crescute ale Rusiei în bombardarea Ucrainei.

Matematica este simplă: orice apărare aeriană are o limită fizică a eficacității sale, iar dacă lansezi mai multe drone, unele dintre ele vor trece de ea.

Duminică seara, ucrainenii au doborât 311 rachete și drone din 367. Asta înseamnă că 56 și-au atins ținta.

Rachetele balistice, care sunt cel mai greu de doborât, sunt de obicei combătute de sistemele de apărare antiaeriană Patriot de fabricație americană, pentru care există din ce în ce mai puține rachete – pentru fiecare „balistică” rusească doborâtă, există două rachete interceptoare.

The Economist spune că Ucraina are nevoie de cel puțin încă zece baterii, dar perspectivele de a le obține sunt foarte neclare.

„Ucraina a alunecat de la statutul de prioritate pentru administrația Biden la cel de unul dintre o mână de potențiali clienți care concurează pentru o producție limitată sub Donald Trump. Lockheed Martin, care produce Patriot și rachetele PAC-3, crește producția la 650 de rachete pe an. Dar aceasta este cu aproximativ 100 mai puțin decât producția proiectată de rachete balistice a Rusiei, iar o sursă guvernamentală ucraineană estimează că Kremlinul are un stoc de 500 de rachete”, se arată în articol.

Calitate

Ambele părți studiază constant mijloacele de atac ale celeilalte pentru a afla ce soluții tehnice noi folosește inamicul. Acest lucru ajută, pe de o parte, la construirea unei apărări, iar pe de altă parte, la aplicarea acelorași soluții în sistemele lor.

The Economist scrie că ucrainenii care au examinat o dronă rusească au găsit în ea o notă, probabil de la un asamblor din Rusia care simpatizează cu Ucraina.

Nota ar fi afirmat că rușii folosesc o nouă tehnologie pentru a controla dronele – prin intermediul boților de pe rețeaua socială Telegram. Potrivit jurnaliștilor, dronele Shahed foloseau această tehnologie pentru a transmite informații și înregistrări video către operatori.

La 23 mai, serviciul rus al BBC a scris despre modul în care ambele părți folosesc unități de comunicații mobile echipate cu cartele SIM pentru a se conecta la rețelele operatorilor de telefonie mobilă în timpul zborului.

Aceasta face posibilă controlarea lor, ajustarea traseului și direcționarea lor către țintă.

Între timp, expertul militar ucrainean Serghei Beskrestnov (Flash) a scris pe blogul său dedicat comunicațiilor și dronelor că Shahed-urile rusești nu sunt controlate în zbor prin Telegram și nu trimit emisiuni video nicăieri prin rețelele mobile ucrainene, ele zboară pe baza semnalelor de navigație prin satelit, iar războiul electronic le afectează și, în cele din urmă, nimeni nu a găsit vreo notă din Rusia în interiorul dronei.

Inteligența artificială

O altă caracteristică a dronelor rusești care este menționată în articol este utilizarea inteligenței artificiale în sistemele de navigație ale dronelor.

Publicația britanică raportează acest lucru citând ingineri ucraineni care studiază epavele dronelor rusești.

Publicația nu oferă detalii, dar un astfel de sistem de navigație ar putea include probabil așa-numita „viziune artificială” – senzori optici care permit scanarea spațiului și analizarea imaginilor, iar inteligența artificială dintr-un astfel de sistem ar procesa informațiile primite și ar lua decizii cu privire la direcția în care să direcționeze drona.

Acest lucru este similar cu sistemul optic de navigație utilizat la unele rachete de croazieră, care primesc informații de la diverși senzori, inclusiv unul optic, și, comparându-le cu o hartă digitală, aleg o rută de zbor.

Acest sistem face posibilă independența față de semnalele externe – sateliți de navigație, comunicații mobile sau radio.

În aprilie 2024, ministrul ucrainean al transformării digitale, Mihailo Fedorov, a anunțat că Ucraina dezvoltă drone care pot forma roiuri și pot funcționa cu ajutorul inteligenței artificiale. Conform previziunilor sale, primele prototipuri de drone cu inteligență artificială ar putea apărea pe câmpul de luptă până la sfârșitul anului 2024.

Serghei „Flesh”, comentând articolul din The Economist, a scris că nu există inteligență artificială în „Shahed-urile” rusești. Dar în februarie 2024, el a vorbit despre experimente cu „viziune artificială” a dronelor în armatele ruse și ucrainene.

În cele din urmă, după cum a declarat colonelul Denis Smajnîi, un reprezentant al forțelor de apărare aeriană, pentru Economist, ucrainenii luptă împotriva dronelor cu ajutorul MANPADS, al vehiculelor cu mitraliere și al artileriei antiaeriene, în timp ce rușii încearcă să aleagă rute pentru a ocoli zonele în care operează astfel de grupuri.

De asemenea, acestea manevrează în altitudine. „Mai întâi zboară la joasă altitudine pentru a evita detectarea, iar apoi urcă brusc la 2.000-2.500 de metri, apropiindu-se de orașe, depășind pragul armelor de calibru mic”, potrivit colonelului.

Ucrainenii desfășoară nu numai mijloace terestre, ci și aeriene pentru a combate dronele, inclusiv elicoptere cu mitraliere și avioane de luptă F-16.

Dar numărul lor este limitat, iar factorul de masă, împreună cu noile tactici, face din ce în ce mai dificilă interceptarea acestor raiduri.