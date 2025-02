Ronnie O’Sullivan s-a retras de la încă un turneu de snooker

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) își amână revenirea la masa de joc, cel supranumit „The Rocket” declarând forfait și de la Weide Cup World Open, de la Yushan.

Într-un comunicat, oficialii WST anunță că Ronnie a fost nevoit să se retragă din cauza unor „motive medicale”.

Fanii lui Ronnie nu au încotro și vor fi nevoiți să mai aștepte o revenire a favoritului lor la masa de joc.

O’Sullivan ar fi trebuit să joace în primul tur contra lui Stuart Carrington pe 23 februarie, dar multiplul campion mondial s-a retras și va fi înlocuit de Daniel Womersley.

Este al patrulea abandon consecutiv al celui supranumit „The Rocket” după cele de la Mastersul Germaniei, de la Masters și de la Openul Țării Galilor.

Turneul din Yushan, China, se desfășoară în perioada 23 februarie – 1 martie.

Matthew Selt, jucător din circuitul mondial de snooker, este de părere că Ronnie ar putea să nu mai revină niciodată în competiție.

„S-ar putea să nu-l mai vedeți până la mondiale și apoi există șansa să nu mai joace la turnee.

Cred că va fi o zi tristă pentru snooker: aveți fani, fani snooker și fani ai lui Ronnie.

Nu sunt mulți cărora să nu le placă să-l vadă jucând, chiar dacă nu ești un fan al lui. Ar fi sfârșitul unei ere”, a precizat Selt.

În acest sezon, Ronnie s-a retras în total de la nouă turnee, începând din iulie 2024, și nu a câștigat încă nicio competiție.

