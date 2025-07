Ronnie O’Sullivan, calificare spectaculoasă în sferturile Shanghai Masters: Victorie în frame decisiv

Ronnie O’Sullivan s-a calificat în sferturile Mastersului de la Shanghai după un meci electrizant cu Barry Hawkins. Victoria multiplului campion mondial de snooker a venit în frame decisiv, scor 6-5.

Ocupant al locului 5 mondial, Ronnie a trăit periculos în meciul cu Barry Hawkins, al nouălea jucător în ierarhia din snooker.

O’Sullivan a fost condus în trei rânduri de Hawkins (1-0, 2-1 și 3-2), iar după ce și-a reglat loviturile a părut scăpat în învingător: a avut 5-3 pe tabelă și mai avea nevoie de un singur frame pentru a se califica.

Au fost emoții mari pentru O’Sullivan: Hawkins a revenit, a egalat la cinci, iar duelul a avut nevoie de frame decisiv pentru a fi stabilit învingătorul (6-5 pentru Ronnie).

Break-urile lui Ronnie au fost de 94, 94, 77, 94, 93 și 67 de puncte, în timp ce Barry a răspuns cu unele de 61, 107, 75, 88 și 106 puncte.

Business as usual for Ronnie O’Sullivan ✅

The 5 times #ShanghaiMasters Champion beats Barry Hawkins 6-5 to reach the quarter-finals 👌 pic.twitter.com/R2a9Od2nU6

