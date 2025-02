Românii din Serie A: De la patronul Dan Șucu și până la antrenorul Cristi Chivu

România este reprezentantă în Serie A (campionatul italian de fotbal) la toate nivelurile, de la patron de club, la antrenor și până la jucători.

Dan Șucu a preluat frâiele echipei Genoa în decembrie 2024, omul de afaceri român devenind acționarul majoritar al „grifonilor”.

În această săptămână, Cristi Chivu a fost numit antrenor la Parma, formație unde-i va antrena pe Valentin Mihăilă și Dennis Man.

Un total de șapte fotbaliști români evoluează în Serie A în sezonul 2024-2025.

🚨🇷🇴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Cristian Chivu is the new manager of Serie A side Parma! ✅

They are currently 18th in Serie A and are battling to avoid relegation. Big job ahead for him. pic.twitter.com/NUBsnpt85e

— EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2025