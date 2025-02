Cristi Chivu, primele imagini în calitate de antrenor al echipei Parma din Serie A

Gruparea italiană FC Parma a anunţat, marţi, numirea lui Cristian Chivu în funcţia de antrenor principal.

Chivu, împreună cu staff-ul său format din Antonio Gagliardi (antrenor secund), Angelo Palombo (asistent tehnic) şi Nicola Pavarini (antrenor cu portarii), va conduce echipa în şedinţa de pregătire programată în această după-amiază la Mutti Training Center din Collecchio, transmite News.ro.

Pentru fostul căpitan al României, în vârstă de 44 de ani, este prima experienţă la o echipă de seniori, după ce a mai condus juniorii formaţiei Inter Milano.

La Parma sunt legitimaţi şi românii Dennis Man şi Valentin Mihăilă.

Meciul de debut al lui Chivu la Parma va fi cel cu Bologna, programat sâmbătă, de la ora 16:00.

De-a lungul carierei de fotbalist, Chivu a jucat pentru CSM Reșița (1997-1998), Universitatea Craiova (1998-1999), Ajax (1999-2003), AS Roma (2003-2007) și Inter (2007-2014).

În calitate de antrenor, Chivu a pregătit echipele Under 14, Under 17, Under 18 și Under 19 de la Inter Milano.

Parma l-a dat afară pe Fabio Pecchia după ce echipa se află într-o adevărată criză de rezultate în Serie A. Ultima victorie în campionat datează din 28 decembrie 2024 (2-1 la Monza).

În acest moment, Parma se găsește pe antepenultimul loc din Serie A, poziție retrogradabilă.

