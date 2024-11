„Roma nu este Disneyland”: Experiența cu gladiatori oferită de Airbnb la Colosseum a atras critici dure din partea autorităților italiene

Airbnb a fluturat săptămâna aceasta o posibilitate neobișnuită pentru fanii istoriei, scuturilor și filmelor foarte lungi: „Îmbracă-te și dă frâu liber gladiatorului din tine în interiorul arenei legendare din Roma”, scrie The Washington Post.

Compania oferă șansa unui număr restrâns de persoane de a călca pe urmele luptătorilor și a diferitelor bestii – cu un rezultat mai puțin sângeros – ca parte a unei „experiențe exclusive de gladiator” la Colosseum, care se dublează ca o promovare pentru filmul „ Gladiator II ” .

„Pentru prima dată în aproape 2 000 de ani, Colosseumul revine la scopul său inițial de loc de desfășurare a spectacolelor, invitând războinicii îndrăzneți să pășească în interiorul arenei istorice pentru a-și forja propriile căi și a-și modela destinele”, se arată în anunț. Acesta promite spectacolul unei „confruntări palpitante” între gladiatori experimentați, o masă cu „struguri, rodii, migdale și nuci” și o confruntare cu „colegi războinici”.

„Nu putem transforma unul dintre cele mai importante monumente din lume într-un parc tematic”, a scris Massimiliano Smeriglio, consilierul pentru cultură al Romei, într-o postare pe Instagram. Alți oficiali din domeniul culturii au tras un semnal de alarmă similar în rapoartele mass-media .

Tensiunile legate de acordul Colosseum-Airbnb vin în contextul în care destinații europene populare, precum Roma, se luptă să își mențină calitatea vieții în timp ce fac față afluxului de turiști . Criticii spun că utilizarea tot mai frecventă a locuințelor închiriate pe termen scurt, precum Airbnb, contribuie la lipsa de locuințe pentru localnici în unele orașe.

Reacția față de această situație este de o natură diferită pentru companie. Lauren Donovan Ginsberg, profesor de studii clasice la Universitatea Duke, a declarat într-un e-mail că în acest loc au fost uciși gladiatori, prizonieri condamnați și animale, uneori „în moduri brutale concepute pentru degradare și spectacol”.

„Ideea de a juca violența asupra corpurilor gladiatorilor profesioniști, de obicei cetățeni înrobiți sau din clasele inferioare sau imigranți, pe locul atâtor violențe, ca un „beneficiu secundar” al șederii tale la Airbnb – o companie care profită în mod direct de pe urma turismului excesiv din Roma – mi se pare a fi un tip greșit de angajament față de Roma antică”, a scris Ginsberg. „Cu siguranță trivializează viața și moartea gladiatorilor și a multor altora. Sau, cel puțin, nu este lecția pe care sper ca elevii mei să o tragă din studiul lor asupra arenei romane.”

Airbnb a declarat că experiența sa de seară la Colosseum vine cu 1,5 milioane de dolari în sprijinul sitului antic, parte a unei donații mai mari pentru atracții istorice și case din Europa.

„Suntem mândri să sprijinim activitatea continuă de conservare a Colosseumului pentru a găsi noi modalități de a inspira și educa vizitatorii cu privire la semnificația istorică a acestei epoci trecute”, a declarat compania într-o declarație. Airbnb a adăugat că programul a fost „recreat cu sensibilitate” împreună cu echipa arheologică a muzeului și asociațiile de reconstituire.

Alfonsina Russo, director al Parcului Arheologic Colosseum, a declarat într-o declarație furnizată de Airbnb că situl va actualiza o expoziție permanentă ca parte a acordului.

„Scopul colaborării este de a spori patrimoniul istoric și cultural al Amfiteatrului Flavian prin activități imersive care respectă pe deplin monumentul, bazate pe cercetări istorice riguroase”, a declarat Russo.

Oamenii pot depune o cerere pentru a rezerva experiența de trei ore „Train for Gladiator II glory” între 27 noiembrie și 9 decembrie; cei care sunt aleși să participe vor vizita pe 7 sau 8 mai. Vor avea loc două antrenamente, iar fiecare poate găzdui un total de 16 persoane. Deși experiența este gratuită, cazarea la Colosseum nu este inclusă, iar călătorii trebuie să ajungă singuri la Roma.

Situl arheologic spune că programul „va avea loc în afara orelor obișnuite de deschidere și nu va interfera cu vizitele obișnuite la sit, asigurând accesul complet la monument”.

Debra Levinson, fondatoare și director executiv al operatorului de turism Mr. & Mrs. Italy , cu sediul în Florida, a planificat activități cu gladiatori pentru grupuri din Roma, prin intermediul unei școli de „gladiatori” consacrate. Dar adulții care se prefac în războinici romani în interiorul zidurilor sfințite ale Colosseumului nu sunt potriviți, a spus ea.

„Este o modalitate fantastică pentru copii de a se implica în istorie, deoarece oferă o modalitate practică și memorabilă de a învăța”, a spus Levinson. „Dar cred, de asemenea, că atunci când este comercializat în primul rând ca divertisment pentru adulți, riscă să diminueze Colosseumul și l-ar putea transforma în ceva care seamănp un pic mai mult de o noutate decât un loc de reflecție și educație”.

Sau, după cum a declarat consilierul municipal Enzo Foschi pentru Telegraph: „Roma nu este Disneyland”.

Totuși, pentru unii entuziaști ai gladiatorilor, experiența părea promițătoare.

Damion DiGrazia, fondatorul organizației nonprofit Gladiators NYC , a călătorit pentru a lupta în turnee de gladiatori moderne nu numai în Statele Unite, ci și în Tokyo, Polonia, Spania, Portugalia și Irlanda. El a declarat că înțelege de ce promovarea Airbnb ar putea fi sensibilă, dar speră că experiența va face ca istoria să prindă viață într-un mod respectuos.

„Colosseumul este o minune incredibilă a lumii”, a spus DiGrazia. „Dacă Airbnb dorește să onoreze moștenirea [italiană] și să o readucă la viață, și oferă o modalitate excelentă de a avea ceva mai mult turism, vreau să spun, de ce nu? Cred că este o chestiune de modul în care procedează.”

El și alți membri ai organizației nonprofit au asistat recent la o proiecție privată a filmului „Gladiator II”, la invitația Paramount Pictures.

„Adică, suntem gladiatorii din New York”, a spus el. „Dacă am ajunge să mergem la Colosseum să luptăm, am lupta atât de tare. S-ar lăsa cu vărsare de sânge. Suntem gata de plecare”.

