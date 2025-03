Robert Plant, fostul lider al trupei Led Zeppelin, a anunțat un turneu european în 2025 cu noua sa formație/ Stilul abordat, fuziune de rock, folk si blues

Robert Plant care a fost lider al trupei de referință în istoria rock-ului, Led Zeppelin, a anunțat pe pagina sa de Facebook și pe website un turneu în 2025 cu formația Saving Grace care va include principalele capitale europene.

Plant a înființat Saving Grace în 2019, transmite Metaladdicts.com. Componența actuală a trupei îi include pe Suzi Dian la voce, Oli Jefferson la percuție, Tony Kelsey la mandolină, bariton și chitară acustică și Matt Worley la banjo, chitară acustică și bariton și cuatro.

Plant continuă să captiveze publicul la peste 40 de ani de la succesele înregistrate cu Led Zeppelin care a fost una din trupele de marcă pentru muzica „din toate timpurile”. Noile spectacole alături de Saving Grace „oferă o șansă rară de a experimenta fuziunea distinctivă de folk, Americana și blues a grupului.”

Potrivit Wikipedia, Led Zeppelin este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali din toate timpurile, cu vânzări de discuri estimate între 200 și 300 de milioane de unități în întreaga lume. Au înregistrat opt albume consecutive pe primul loc în Marea Britanie și șase albume pe primul loc în US Billboard 200, cinci dintre albumele lor fiind certificate Diamond în SUA de către Recording Industry Association of America (RIAA). Rolling Stone i-a descris ca fiind „cea mai grea trupă din toate timpurile”, „cea mai mare trupă a anilor ’70” și „fără îndoială una dintre cele mai durabile trupe din istoria rock-ului”. Au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 1995; biografia muzeului afirmă că au fost „la fel de influenți” în anii ’70 cum au fost Beatles în anii ’60.