Risc ridicat de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, rămasă fără curent…

Centrala nucleară Zaporijnia - / sursa Energoatom Ucraina
Foto: Centrala nucleară Zaporojie – / sursa Energoatom Ucraina

Risc ridicat de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, rămasă fără curent / AIEA a detectat bombardamente în apropiere

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipa sa de la centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale, potrivit Reuters şi UNN.

Rafael Grossi, şeful acestui organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma X că aceste bombardamente cresc riscurile de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, care de aproape două săptămâni funcţionează fără alimentare externă din cauza unei linii electrice avariate.

Conform experţilor AIEA, două proiectile au căzut la o distanţă de 1,25 km de perimetrul centralei, după o serie de tiruri în vecinătatea uzinei din Zaporojie.

Agenţia de presă ucraineană UNN a relatat anterior că directorul general al AIEA poartă negocieri atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare din Zaporojie.

