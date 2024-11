Revenirea triumfătoare a lui Donald Trump la Casa Albă: imagini cu strângerea sa de mână cu Joe Biden

Donald Trump a părăsit Casa Albă furios și învins în ianuarie 2021 … A revenit triumfător, cu perspectiva unui al treilea mandat asigurat, de facto, scrie Le Figaro.

Miercuri, el a fost primit de Joe Biden, dușmanul său politic declarat, în Biroul Oval, unde își va stabili reședința după depunerea jurământului pe 20 ianuarie. După ce a dat mâna cu actualul șef de stat, cel de-al 45-lea și în curând al 47-lea președinte american a declarat că tranziția dintre cei doi va fi „cea mai ușoară din toate timpurile”.

„Vom face tot ce putem pentru a ne asigura că aveți tot ce vă trebuie”, a declarat Joe Biden, după ce l-a felicitat pe Trump.

„Politica este grea și adesea nu este o lume foarte plăcută. Dar astăzi este o lume plăcută și sunt recunoscător”, a declarat Donald Trump. El însuși a încălcat toate cutumele curtoaziei democratice prin faptul că nu l-a invitat pe Joe Biden când a fost învins la alegerile prezidențiale din 2020 – o înfrângere pe care nu a recunoscut-o niciodată – și apoi prin faptul că nu a participat la ceremonia de învestitură a democratului la 20 ianuarie 2021.

Acesta este un moment umilitor pentru Joe Biden. Nu numai că riscă să vadă o mare parte din bilanțul său desființat de noua administrație, dar este și acuzat în propriul partid că a contribuit la triumful electoral al marelui său rival prin faptul că s-a agățat prea mult de încercarea de a obține un al doilea mandat.

La sosirea sa de miercuri, Donald Trump s-a întâlnit pentru scurt timp cu Prima Doamnă Jill Biden, care i-a înmânat o scrisoare de felicitare pentru soția sa Melania Trump, care a fost absentă de la întâlnire. Donald Trump a apărut mai întâi în fața unui grup de republicani, cu care a discutat despre posibilitatea de a candida din nou la Casa Albă la finalul celui de-al doilea mandat, ceea ce este interzis de Constituția SUA. „Nu cred că voi candida din nou, cu excepția cazului în care vă spuneți: «Este în regulă, trebuie să ne gândim la altceva»”, a spus el în râsetele publicului.

President-elect Trump meets with President Biden at the White House. pic.twitter.com/ABT5eegHwL

— Fox News (@FoxNews) November 13, 2024