Revenirea Simonei Halep pe teren: Meciul cu Arina Rodionova de la WTA Hong Kong va avea loc miercuri

Simona Halep va reveni miercuri pe terenul de tenis după o pauză de peste patru luni de zile. Ocupantă a locului 1130 în ierarhia mondială, Halep o va întâlni în runda inaugurală a turneului WTA 125 de la Hong Kong pe Arina Rodionova.

Conform site-ului oficial al WTA, organizatorii de la Hong Kong au programat meciul dintre Halep și Rodionova miercuri, duelul urmând să fie ultimul al zilei (al patrulea) de pe arena centrală. Ziua de tenis începe la ora 09:00.

Partida va începe în jurul orei 13:30 (ora României) și va fi LiveText pe G4Media.

Reamintim că Simona poate participa la turneul de categorie 125 WTA doar datorită unui wild card primit din partea organizatorilor.

Arina Rodionova este o jucătoare de tenis în vârstă de 34 de ani. Este născută la Moscova, dar reprezintă Australia. Ea ocupă în prezent locul 114 în ierarhia mondială.

Halep (33 de ani – 1130 WTA) și Rodionova nu s-au întâlnit până acum în circuitul WTA.

De la revenirea în tenis după suspendarea primită în cazul de dopaj în care a fost implicată, Simona a jucat doar două partide: înfrângere cu Paula Badosa la WTA Miami (în luna martie a acestui an) și abandon din cauza problemelor medicale la Trophee Clarins contra sportivei McCartney Kessler (în luna mai a lui 2024).

WTA Open de la Hong Kong este o competiție încadrată în categoria WTA 125. Turneul are loc pe hard și se dispută în perioada 30 septembrie – 6 octombrie. Întrecerea are premii totale în valoare de $115,000, iar Emma Navarro (locul 8 mondial) este principala favorită a întrecerii.

Imagini cu Simona Halep antrenându-se pe centralul de la Hong Kong

The comeback is even closer now. Simona Halep has arrived in Hong Kong. She had a practice session on Monday preparing for the WTA125 tournament there this week. pic.twitter.com/he4MNRQxs7

— Romanian Tennis (@WTARomania) September 30, 2024