Resturi de la pachete de ţigări şi pahare de colivă, găsite în cuiburile păsărilor sălbatice / ”Oamenii nu trebui să hrănească păsările cu pâine și pufuleţi”

Voluntarii din cadrul grupului de iniţiativă al Societăţii Ornitologice Române (SOR) Buzău atrag atenţia că în cuiburile special amenajate în parcuri pentru păsările sălbatice sunt găsite din ce în ce mai multe materiale plastice culese de pe sol după ce au fost aruncate de oameni şi hrănitori pline cu deşeuri sau alimente, cum ar fi colivă sau pufuleţi, informează Agerpres.

Ţinând cont de apropierea iernii, voluntarii SOR au desfăşurat în parcurile din municipiul Buzău acţiuni de verificare şi igienizare a cuiburilor şi hrănitorilor amenajate anterior pentru păsările sălbatice. Din ce în ce mai multe păsări îşi încarcă cuiburile cu deşeuri, atrag atenţia voluntarii. O altă problemă sesizată este cea referitoare la faptul că nu toate persoanele cunosc hrana potrivită pentru păsări.

„Noi desfăşurăm acţiuni pentru păsările sălbatice din parcurile Crâng, Tineretului şi Marghiloman. Pe perioada sezonului rece trebuie să începem să alimentăm hrănitorile din aceste parcuri care au fost montate prin proiectul ‘Buzău prinde aripi’ iniţiat de Societatea Ornitologică Română (SOR) în parteneriat cu Primăria Buzău. Noi alimentăm aceste hrănitori ca păsările să aibă constant hrană pe parcursul iernii, pentru că se ştie, majoritatea păsărilor sălbatice pierd cam o treime din greutate şi astfel le hrănim 99 la sută cu seminţe de floarea-soarelui. Sunt în total 8 hrănitori şi cuiburi în jur de 25. Mai întâi trebuie să facem o igienizare. În câteva cuiburi pe care le-am desfăcut, am descoperit foarte mult material adus de păsări, frunze, crenguţe, iarbă uscată, din păcate în ultima perioadă din ce în ce mai multe celofane, microplastice aduse în cuiburi. Am găsit material plastic de la pachete de ţigări, beţe de la paharele de cafea, poleială, diverse sârme. Hrănitorile la rândul lor le desfacem, le curăţăm. Lumea introduce foarte multe lucruri în ele. Găsim mere putrezite, pufuleţi, pâine uscată care mucegăieşte cu timpul. Am găsit pahare din plastic, pietriş, am găsit pahare cu colivă, multe lucruri care nu au ce căuta acolo, Noi curăţăm, aplicăm un dezinfectant special care nu afectează păsările. Am găsit hrănitori rupte, motiv pentru care a trebuit să le înlocuim. Un panou pe care sunt afişate principalele specii de păsări l-am găsit rupt, pus la pământ”, a declarat, pentru Agerpres, voluntarul din cadrul grupului de iniţiativă al SOR Buzău, Bogdan Tănase.

După igienizarea hrănitorilor, urmează alimentarea cu seminţe de floarea soarelui. În funcţie de cât de geroasă este iarna, păsările sălbatice pot consuma până la 500 de kg de seminţe iar aportul caloric poate fi suplimentat cu alte alimente, cum ar fi spre exemplu şunca.

„În funcţie de prognoza meteo, urmează alimentarea cu seminţe. Această activitate se face de două ori pe an, primăvara, după ce ies păsările din perioada de iernare şi toamna sau iarna, undeva la finalul lui noiembrie, începutul lui decembrie pentru că iernile sunt mai scurte şi mai blânde. Înainte începeam pe la mijlocul lunii octombrie, cum era normal. Când avem trei nopţi cu temperaturi sub zero grade Celsius începem alimentarea. O dată începută, nu o mai oprim până la începutul sezonului cald. Într-o iarnă avem nevoie cam 12 saci de seminţe, cam 40 kg/sac. Am avut şi ierni geroase când am consumat 15 saci. Speciile sedentare sunt în general piţigoii şi vrăbiile, mai avem ţiclean, cam 7-8 specii care se hrănesc constant. Hrănitorile au două orificii. În momentul în care aceste păsări se hrănesc, prin acele găuri cad seminţe pe sol şi se mai hrănesc guguştiucii, coţofenele, ciocănitorile, gaiţele sau ciorile. Când avem ierni geroase, punem în crenguţe, în apropierea hrănitorilor, bucăţi de şuncă crudă, şuncă albă. Pentru păsări, grăsimea aceea reprezintă un aport caloric foarte bun sau bucăţi de mere. Mai desfăşurăm o acţiune de monitorizare a cuiburilor în perioada aprilie – mai. Sunt organizate opt observaţii a câte jumătate de oră, în zile diferite ale săptămânii, în perioade meteorologice diferite şi perioade ale zilei diferite. Vedem ce specii ocupă cuiburile respective. Cele mai multe cuiburi sunt ocupate de vrăbii”, a mai spus Bogdan Tănase.

Voluntarii atrag atenţia că păsările sălbatice nu ar trebui să fie hrănite cu pâine sau alte alimente procesate.

„Oamenii nu trebui să hrănească păsările cu pâine, pufuleţi, tot ce este procesat. Am găsit şi produse de patiserie… Dacă vor să facă un bine, să pună seminţe de floarea soarelui crude. Pâinea este contraindicată. Sunt studii care demonstrează efectele negative ale hranei procesate pentru păsările sălbatice. Cât priveşte iarna aceasta, cred că va fi ca în celelalte ierni…dar sperăm din punct de vedere meteorologic să fie o iarnă cum ar trebui. Oricum ar fi, noi alimentăm constant. Dacă sunt ierni blânde se alimentează cam la 3 zile, dacă sunt zile geroase, alimentăm la două zile sau zilnic”, a precizat voluntarul SOR.