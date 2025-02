REPORTAJ Tot mai mulţi unguri vin la cumpărături de weekend în magazinele din Arad, după intrarea în Schengen: Când văd coșul plin, știu că sunt clienți din Ungaria

Intrarea României în Spaţiul Schengen are efecte economice benefice în localităţile de frontieră cu Ungaria, spun mai mulţi primari din judeţul Arad, care au constatat că numărul clienţilor în magazinele locale a crescut considerabil datorită ungurilor care vin la cumpărături, în special în weekend, pentru a profita de preţuri mai mici, transmite Agerpres.

Oraşul Pecica se învecinează cu oraşul ungar Bătania, de unde mulţi localnici au început să vină la cumpărături în ţara noastră, după ce au constatat că preţurile sunt mai mici, mai ales la alimentele de bază, dar şi la materialele de construcţii sau carburanţi.

Sâmbătă, în prima zi de weekend, înainte de ora prânzului, în parcarea unui supermarket din Pecica erau circa 40 de autoturisme, din care 11 aveau numere de Ungaria, ceea ce înseamnă că un sfert dintre clienţii din acel moment erau de peste graniţă.

Un cuplu de pensionari din Bătania şi-a umplut coşul cu sticle de ulei, caserole de carne de pui şi porc, paste făinoase, conserve cu hrană pentru câini, role de prosoape de bucătărie din hârtie şi alte produse. Cei doi clienţi spun că au pus în coş nu doar ce le trebuie urgent în casă, ci şi ce este mai ieftin în comparaţie cu magazinele din Ungaria.

„La noi în Bătania locuiesc şi români şi suntem prieteni cu unii. Ei ne-au spus că e mai rentabil să venim aici la cumpărături şi aşa este. La alimentele de bază, am găsit preţuri mai mici cu 20 – 30 %, dar am găsit şi diverse oferte. De exemplu, hrana pentru câini a fost la jumătate de preţ, aşa că am cumpărat mai multe conserve. Drumul de acasă până aici e de doar 20 de kilometri, deci ieşim pe câştig. Suntem a doua oară la cumpărături la Pecica şi ne propunem să venim o dată la două săptămâni”, a spus pensionarul maghiar.

Doi tineri au venit din satul Dombegyhaz, care este la o distanţă de 30 de kilometri pe Pecica, însă la fiecare drum ei fac şi plinul la benzină în ţara noastră, tot datorită preţurilor mai mici.

„Noi venim pentru prima dată la Pecica, am mai fost la Arad la cumpărături, însă de această dată am ales să venim aici pentru că este zi de piaţă. Am luat de la piaţă unelte pentru gospodărie la jumătate de preţ, iar de la magazin am cumpărat mai ales alimente de bază, care sunt mai ieftine decât la noi. Am găsit un sortiment de făină care este cu 40% mai ieftină în România, dar şi alte produse sunt mai rentabile – uleiul, carnea, ouăle sau laptele. Dacă trag linie, ies mai ieftin cu aproximativ 20% în România”, a spus tânărul din Dombegyhaz.

O angajată a supermarketului a constatat că nu este dificil să comunice cu noii clienţi, pentru că mulţi înţeleg şi limba română.

„Când văd coşul plin, ştiu că sunt clienţi din Ungaria, pentru că cei locali cumpără doar cât au nevoie pentru câteva zile. Nu e greu să comunicăm cu ei, unii ştiu destul de bine limba noastră, dar mai ştim şi noi puţină maghiară. Deja sunt clienţii care vin săptămânal la noi şi fac cumpărături şi pentru rude”, a spus o angajată de la casa de marcat.

Pecica are aproximativ 12.000 de locuitori, dar şi multe afaceri mici, care beneficiază, de asemenea, de numărul de clienţi în creştere din ţara vecină, după aderarea la Schengen.

Primarul oraşului, Petru Antal, spune că mulţi producători locali se bucură de noua clientelă, iar afacerile au perspective de dezvoltare.

„Ungurii mai veneau la cumpărături şi înainte de aderarea la Schengen, însă după 1 ianuarie numărul lor a crescut considerabil. Ei vin mai ales în weekend, când au timp de călătorii şi cumpărături. Sigur că cei mai mulţi merg la supermarket, dar şi producătorii locali mi-au spus că beneficiază. De exemplu, în zilele de piaţă vin mulţi unguri la cumpărături. De asemenea, depozitele de materiale de construcţii vând tot mai mult clienţilor din Ungaria, la fel staţiile de carburanţi. În ansamblu, deschiderea completă a graniţelor s-a dovedit foarte benefică pentru afacerile locale”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul din Pecica.

La rândul său, primarul comunei Pilu, Casian Toma, spune că localitatea de frontieră Vărşand a devenit un loc de aprovizionare pentru mulţi localnici din satele de peste graniţă.

„Chiar zilele trecute am fost la o intervenţie la un incendiu la Vărşand şi am oprit apoi la un supermarket. În parcare am văzut câteva maşini cu numere de Ungaria, iar în magazin erau clienţi unguri cu coşurile pline de cumpărături. În Vărşand sunt două supermarketuri şi ambele au acum clienţi din Ungaria. Mulţi şoferi unguri vin la noi chiar şi numai pentru a-şi face plinul la maşină cu benzină sau motorină”, a spus edilul.

Oraşul Pecica are în vedere să înfiinţeze o linie de autobuz care să facă legătura directă cu Bătania, pentru a facilita accesul ungurilor la magazinele româneşti, dar şi pentru întărirea legăturilor dintre cele două comunităţi care sunt oficial înfrăţite din 1994. Pentru ca autobuzele să fie introduse, înainte va fi refăcut un drum istoric care lega cele două oraşe, dar care acum nu este practicabil pentru maşini. Asfaltarea acestui drum va însemna scurtarea distanţei rutiere de la 20 de kilometri la 12 kilometri între Pecica şi Bătania. În acest moment, cele două primării colaborează pentru găsirea finanţării lucrărilor la drum, în timp ce documentaţia tehnică este deja în lucru.