Regulile atunci când s-a petrecut un accident pe pârtia de schi / Semnul X cu schiurile înfipte în zăpadă e semnalul că s-a întâmplat ceva

Pentru că este o perioadă aglomerată pe pârtii, salvamontiştii amintesc cum trebuie să acționăm corect în cazul unui accident produs pe pârtiile de schi, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Aceştia subliniază faptul că nu este necesară nicio pregătire specială pentru a reacţiona corect, ci este necesară doar cunoașterea unor reguli simple.

Spre exemplu, a turiști, martori ai unui astfel de eveniment, asigurați-vă că nu vă puneți în niciun moment în pericol și, pe cât posibil, protejați și celelalte persoane din proximitate.

Semnalați locul accidentului, pentru ca ceilalți schiori să vă poată observa și ocoli din timp. Acest lucru îl puteți face înfigând schiurile, cu coada în zăpadă, sub forma literei „X”, la o distanță de aproximativ 5 m deasupra locului accidentului. Dacă le înfigeți mai aproape, riscați să fiți loviți de ele în momentul în care vântul sau alt schior le-ar putea dărâma. În cazul în care vă aflați într-o zonă cu vizibilitate redusă (sub ruperi de pantă, curbe etc.), dublați această balizare cu una într-o zonă cu vizibilitate bună.

Pe toată perioada cât vă aflați în proximitatea persoanei accidentate pentru a o ajuta, stați cu fața spre deal, pentru a putea observa traficul din amonte și pentru a vă putea feri.

Nu lăsați persoanele să staționeze sau să se oprească inutil în zona accidentului, în special în zonele înguste, pentru fluidizarea traficului și pentru reducerea riscului de a fi loviți.

Strângeți date esențiale pentru a putea anunța accidentul: numărul de persoane implicate, starea lor și locul exact în care vă aflați. Dacă nu cunoașteți zona, folosiți balizele de pe marginea pârtiei.

Anunțați accidentul sunând la Numărul Unic de Urgență 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont – 0 SALVAMONT (0725826668). Așteptați echipa salvamont și nu interveniți în niciun fel asupra victimei.