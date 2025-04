Regele Charles și-a anulat vizita în România, la Viscri, în acest an / Sunt invocate probleme de sănătate / Decizia vine la mai mult de un an după ce a fost diagnosticat cu un tip nespecificat de cancer

Regele Charles și-a anulat două vacanțe în străinătate în timp ce continuă să se afle sub tratament pentru cancer, anunță The Sun.

El a renunțat la o călătorie planificată cu regina Camilla la un refugiu spa african și la vacanța sa anuală din România, informează jurnaliștii britanici.

El se odihnește în aceste zile la reședința sa rurală Highgrove, după ce joi a fost transportat la spital din cauza efectelor secundare ale tratamentului său.

„Charles este un rege harnic, dar are nevoie și merită ocazional timp liber. A fost regretabil că nu a putut zbura cu Camilla, deoarece se spera că ar putea avea o pauză bine meritată împreună. Adoră România și așteaptă cu nerăbdare să o viziteze în fiecare an, dar ar fi implicat prea multe plimbări și nu poate face față acum”, spun surse din interiorul Casei Regale pentru The Sun.

Charles a renunțat, de asemenea, în acest an, la excursia anuală la schi cu prietenii la Klosters, în Elveția.

A mers acolo aproape în fiecare primăvară timp de 45 de ani, dar s-a oprit înainte de încoronarea sa din 2023, din cauza temerilor că s-ar putea accidenta.

Palatul Buckingham a declarat că nu comentează timpul privat al membrilor familiei regale. Palatul insistă că Regele va putea să se deplaseze în Italia pentru o vizită de stat, care începe pe 7 aprilie, însă Regele și Regina nu se vor mai întâlni cu Papa, din cauza sănătății precare a Papei Francisc.

Majestatea Sa va purta discuții la Roma cu premierul Italiei Giorgia Meloni – un lider european cheie care este văzut ca o punte între Europa și America lui Trump.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care alianțele politice tradiționale au fost puse sub presiune după invazia Rusiei în Ucraina și după ce președintele american Donald Trump a spus Europei că zilele în care se putea baza pe țara sa pentru apărare au luat sfârșit.

Regele îl va găzdui, de asemenea, pe Trump pentru o călătorie mai puțin mediatizată la Balmoral, castelul său scoțian, la sfârșitul acestui an.

Anularea de către Majestatea Sa a vacanței sale anuale de primăvară în România va fi cu siguranță o dezamăgire pentru el, susțin jurnaliștii britanici.

El deține aici o fermă tradițională în satul Viscri, pe care a cumpărat-o în 2006 după ce s-a îndrăgostit de satul pitoresc.

Casa este deschisă publicului atunci când regele nu locuiește acolo.