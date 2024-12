Recordul negativ pe care Lewis Hamilton are șanse minime să-l evite la ultimul Grand Prix alături de Mercedes

Lewis Hamilton va pilota în acest weekend pentru ultima dată un monopost Mercedes în cadrul unui Grand Prix de Formula 1, iar multiplul campion mondial este tot mai aproape de un record negativ al carierei.

Britanicul își dorește să evite cea mai slabă clasare din carieră la finalul unui sezon din Marele Circ, Hamilton găsindu-se în prezent pe locul 7.

De-a lungul unei cariere spectaculoase, Lewis a încheiat cel mai rău un sezon pe locul 6, iar acum se află la doar un Mare Premiu distanță de un record negativ.

În cel de-al 246 Grand Prix alături de Mercedes, Lewis va pilota la Abu Dhabi și cu gândul la clasament, cu toate că nu mai sunt multe de făcut.

În acest moment, Hamilton se află la 24 de puncte în urma coechipierului George Russell, iar șansele să încheie sezonul înaintea acestuia sunt doar teoretice (învingătorul Marelui Premiu ia 25 de puncte).

Cu doar 211 puncte acumulate, britanicul va încheia ceea ce poate fi cel mai slab sezon din întreaga carieră.

Colaborarea cu Mercedes a fost însă cea mai de succes pe care un pilot a putut s-o aibă alături de o echipă în istoria Formulei 1.

Vorbim despre 12 sezoane în care Lewis a bifat 84 de victorii și șase titluri mondiale la piloți (reamintim că primul a fost câștigat alături de McLaren).

Din 2025, pentru Hamilton va începe era Ferrari, pilotul dorindu-și la 40 de ani să cucerească titlul mondial care l-ar aduce înaintea legendarului Michael Schumacher în ierarhia din toate timpurile a Formulei 1 (ar ajunge la 8 titluri mondiale, un record).

Mai jos puteți vedea statistica tuturor sezoanelor în care Lewis Hamilton a concurat în Formula 1.

De menționat faptul că pentru sezoanele 2007-2009 sistemul de punctare era cel vechi, iar punctele au fost convertite (între paranteze) conform actualului sistem.

Sezon / Victorii / Puncte / Locul la final de sezon

2007 / 4 victorii / 267 puncte (109 pe vechiul sistem) / Locul 2 la final de sezon

2008 / 5 / 244 (98) / 1

2009 / 2 / 126 (49) / 5

2010 / 3 / 240 / 4

2011 / 3 / 227 / 5

2012 / 4 / 190 / 4

2013 / 1 / 189 / 4

2014 / 11 / 384 / 1

2015 / 10 / 381 / 1

2016 / 10 / 380 / 2

2017 / 9 / 363 / 1

2018 / 11 / 408 / 1

2019 / 11 / 413 / 1

2020 / 11 / 347 / 1

2021 / 8 / 387.5 / 2

2022 / 0 / 240 / 6

2023 / 0 / 234 / 3

2024 / 2* / 211* / 7*.

