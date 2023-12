Record la Gala Brazilor de Crăciun: peste un milion de euro, strânși pentru cauze sociale / 145.000 de euro a costat cel mai scump brad

Festivalul Brazilor de Crăciun (ediţia a XXIII-a), organizat de Salvaţi Copiii România, a strâns peste 1.070.000 de euro în urma licitaţiei, din bilete de tombolă şi din sponsorizări, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Muzeul Naţional de Artă al României, informează Agerpres.

Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România, a anunţat la finalul evenimentului că această sumă reprezintă „un nou record”.

În licitaţia cu strigare au intrat 11 brazi plus cel realizat de Salvaţi Copiii cu sprijinul Ştefaniei Mircea, brazi care au primit la licitaţia „silent options” cei mai mulţi bani.

Prezentă la eveniment, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat că scopul Galei Brazilor de Crăciun este de a oferi ajutor „acolo unde este nevoie”.

„Scopul acestui eveniment este de a oferi ajutor acolo unde este nevoie, ajutor ţintit. Sunt foarte mulţi copii care au nevoie de ajutor şi, vă mărturisesc, că în decursul timpului m-am intersectat în numeroase proiecte cu Fundaţia Salvaţi Copiii, cu doamna Gabriela Alexandrescu, şi m-am bucurat de fiecare dată când un sprijin concret a ajuns acolo unde sfatul nu reuşeşte de multe ori. Generozitatea care marchează această seară va fi un sprijin real pentru copii să aibă mai multe şanse în viaţă, să-şi găsească profilul de carieră, să poată să performeze în societate”, a spus Turcan.

Cuvinte de apreciere la adresa Organizaţiei Salvaţi Copiii a avut şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

„Este o mare coincidenţă şi pentru mine această a XXIII-a ediţie pentru că îi cunosc, lucrez împreună cu Salvaţi Copiii exact de 23 de ani, din anul 2001, şi cred că ceea ce face Organizaţia Salvaţi Copiii este un lucru extraordinar, pentru că dincolo de empatie şi profesionalism, Salvaţi Copiii reuşeşte să adune lumea să facă bine, să sprijine copiii, să sprijine societatea, şi lucrul ăsta reprezintă o artă”, a afirmat Rafila.

Bradul pentru care s-au strâns cei mai mulţi bani, 145.000 de euro, a fost „Sunete magice de Crăciun”, creaţia Salvaţi Copiii cu sprijinul Ştefaniei Mircea. Acesta vine însoţit de tablouri pictate de copii, care au fost licitate şi ele.

În topul cel mai licitaţi brazi s-au mai aflat bradul creat de Untold Creative Team – „Metamorphosis”, cu suma de 130.000 de euro şi bradul creat de Doina Levintza – „Crăiasa Zăpezii” pentru care s-au oferit 100.000 de euro.

Creatorii care au realizat anul acesta brazi unicat sunt: Gheorghe Fikl, Omid Ghannai & Zoltan Toth, Laura Hîncu, Constantin Alexandru Marinete, Lemon Interior Design, Endorphin Lab, Adonis Enache & Atelier Dual, Dhaniel Nora, cu sprijinul Sephora, Untold Creative Team, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Simona & Gabriel Gherasim, Gallantique Boutique, Adela Pârvu, Mihai Popescu & Twins Studio, Ana Mohonea & Maria Mohonea, Architectural Christmas, Studium on Space, cu sprijinul Edenholz Residence, Arh. Roxana Dan, cu sprijinul Lisa & Co., Diana Nicolaie & Ela Crăciun, Iulia Totoianiu & Libris.ro, Summer Well Creative Lab & Kaustik, Smiley & Hahaha Production, Ovidiu Buta împreună cu Mara & Tom. Acestora li s-a alăturat „Salvaţi Copiii”, cu sprijinul Ştefaniei Mircea.