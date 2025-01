Record de turişti străini în Spania, în primele 11 luni din 2024: peste 88,5 milioane vizitatori

Spania, o mare putere turistică mondială, şi-a depăşit recordul istoric anual de vizitatori străini, cu peste 88,5 milioane de sosiri în primele 11 luni din 2024, a anunţat vineri Institutul Naţional de Statistică (INE), transmite Agerpres. Numărul este cu 10,7% mai mare comparativ cu perioada similară din 2023, în timp ce chletuielile turiştilor au crescut cu 16,7%, până la 118,693 miliarde euro (122,25 miliarde dolari), cu o lună înainte de încheierea anului.

În noiembrie, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 10,3% faţă de aceeaşi lună din anul anterior, până la 5,7 milioane turişti, Aceştia au cheltuit 7,709 miliarde euro (7,94 miliarde dolari), cu 16 % mai mult, conform INE.

După ţara de origine, cei mai mulţi turişti au provenit, până în noiembrie, din Marea Britanie (17,5 milioane, plus 7,1%), urmaţi de cei din Franţa (peste 12,2 milioane, plus 11,5%) şi din Germania (11,3 milioane, plus 8,5%).

Alte cinci milioane de vizitatori au venit din Italia (plus 12,6%), 4,7 milioane din ţările nordice (plus 7,6%), 4,5 milioane din Ţările de Jos (plus 10,7%) şi 4 milioane din SUA (plus 11,9%).

Turismul este unul dintre motoarele economiei spaniole, reprezentând 12,3% din Produsul Intern Brut, şi în acest sectoru lucrează 11,6% din totalul angajaţilor, conform datelor INE.