Record de căldură pe Mont Blanc: temperaturi de peste zero grade timp de 33 de ore consecutive / Pe Monte Rosa, la 4.554 metri, s-au înregistrat 9 grade Celsius

Căldura extremă care învăluie Italia în acest moment se simte și la altitudini mari, informează Corriere della Sera.

Pe Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Italia (și din Europa), care măsoară 4.805 metri, termometrul a înregistrat peste zero grade timp de 33 de ore la rând, un nou record.

Confirmarea a venit de la Arpa Valle d’Aosta, agenția de protecție a mediului din Valle d’Aosta, din nordul Italiei: „Temperatura aerului, înregistrată de stația meteorologică automată situată la Colle Major, la 4.750 de metri deasupra nivelului mării, a rămas peste zero timp de 33 de ore consecutive, de la miezul nopții din 10 august până la ora 9.00 din 11 august”. Valori termice „la fel de ridicate au mai fost înregistrate, pentru perioade mai limitate, în 5 august (cinci ore consecutive), 18 și 30 iulie”, anunță meteorologii.

Actuala „persistență a temperaturilor ridicate la altitudini mari”, subliniază Arpa Valle d’Aosta, „este responsabilă de topirea intensă a ghețarilor”.

Altitudinea zero termic reprezintă înălțimea la care temperatura în aer este de zero grade. Aceasta înseamnă că, la altitudini mai mici, ghețarii sunt întotdeauna peste zero grade, adică sunt întotdeauna în stare de topire.

Temperatura maximă măsurată la Capanna Margherita, în Monte Rosa, la 4.554 metri, a ajuns la 9 grade, cu două zecimi mai puțin decât cele 9,2 grade din vara anului trecut, cu trei zecimi sub recordul, 9,3 grade, din 2015.

În Piemont, sâmbăta trecută, 10 august, zeroul termic a urcat la 5.206 metri, atingând recordul de acum nouă ani, când atinsese 5.296 metri.