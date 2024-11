Reacția WTA după comentariul unui jurnalist TV cu privire la aspectul fizic al campioanei de la Wimbledon

Oficialii WTA au oferit o primă reacție după ce un jurnalist TV s-a luat de modul cum arată Barbora Krejcikova, campioana en-titre de la Wimbledon.

Într-o intervenție în cadrul unei emisiuni de la Tennis Channel, jurnalistul Jon Wertheim, care părea să nu știe că era în direct, a făcut un comentariu despre fruntea Barborei Krejcikova, iar episodul a stârnit critici pe rețelele sociale.

Mai mult, sportiva a cerut respect și profesionalism în mass-media sportivă, criticând remarcele „neprofesioniste” făcute despre aspectul său în timpul unei transmisiuni la Tennis Channel.

Oficialii WTA au prezentat și ei un răspuns după comentariul lui Jon Wertheim.

„Nu există loc în sport pentru comentarii nepotrivite despre sportivele de sex feminin. WTA susține pe deplin apelul puternic al Barborei la respect.

Aceasta ar trebui să fie norma pentru toate femeile din toate domeniile de lucru. Respectul este un drept și nu un privilegiu care trebuie câștigat” – precizează WTA într-o declarație oficială.

Jon Wertheim insults Barbora Krejcikova by making fun of her appearance on live TV@Olly_Tennis_ @josemorgado @Welovetennis @BenoitMaylin

Are you going to talk about it?

As journalists, do you think it’s appropriate?pic.twitter.com/uBoxMGld9k

— Dan Gernez (@GernezDan) November 9, 2024