Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, despre intrarea companiei ungare de stat MVM în România: Rusificarea sectorului energetic, e nevoie de piață pentru desfacerea gazului rusesc în Europa

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și fost președinte al agenției UE de reglementare, susține că eventuala achiziție de către compania ungară de stat MVM a afacerii de distribuție de energie EON înseamnă ”rusificarea sectorului energetic”. El arată într-o postare pe rețelele sociale că Gazprom are nevoie de piață pentru desfacerea gazului său în Europa și susține că prin intermediul MVM va controla direct consumatorii români.

Compania ungară MVM, cu capital majoritar de stat, a anunțat luni că a ajuns la un acord pentru a cumpăra divizia de furnizare de gaze și energie electrică a E.ON din România, după cum a transmis Economedia în exclusivitate anterior. Romgaz și OMV Petrom au fost și ele interesate de cumpărarea diviziei de furnizare E.ON.

Ministerul Energiei a transmis, luni, că statul român va utiliza toate pârghiile legale pentru evaluarea strictă a posibilei achiziții a furnizorului de gaze E.ON de către compania ungară MVM, controlată de statul maghiar. Conform acordului, MVM Group va achiziționa participația de 68% a E.ON în E.ON Energie România, precum și participația de 98% în E.ON Asist Complet. Părțile au convenit să nu dezvăluie valoarea tranzacției, dar aceasta se ridică la circa 205-210 milioane de euro, conform informațiilor Economedia.

Explicațiile date de Răzvan Nicolescu:

Ce cred ca vrea sa faca compania statului ungar (MVM) in Romania si de ce trebuie discutat cu Donald Trump.

Gazprom este praf din cauza razboiului. Povestea cu piata din China este o gluma. Chinezii platesc la jumatate din cat sunt dispusi sa plateasca ungurii/europenii. In plus, este nevoie de o noua infrastructura de transport care se construieste greu si cu bani multi. Reorientarea exporturilor catre China e mai mult propaganda decat un proiect economic realist.

Asadar, este nevoie de piata pentru desfacerea gazului rusesc in Europa. Din acest motiv MVM este dispus sa plateasca pentru EOn Furnizare un pret premiu. Vor sa controleze direct consumatorii. La ce pret vor livra? La pretul la care vor livra si companiile romanesti Romgaz si Petrom care au rezerve de gaz pe o perioada mult mai mica decat Gazprom.

Daca vor obtine aprobarea pentru preluarea EOn Furnizare, cei de la MVM vor cumpara toata cantitatea de energie electrica produsa de minunatii irakieni de la Mintia care cred ca au primit si ceva subventii de la stat pentru proiectul lor. Ungurii nu vor plati cu bani, ci cu gaz rusesc energia electrica produsa la Mintia. Retineti asta! Sa nu va prefaceti ca nu ati stiut!

Transgaz va face imediat o conducta noua pentru Mintia pentru ca e frumos sa construiesti, nu? La fel cum construiesc Tuzla – Podisor de care nu era nevoie. Sute de milioane aruncate in Turcia si Rusia.

Planul alternativ la aceasta rusificare a sectorului energetic romanesc era un parteneriat romano-american pe care l-am gandit in 2014 si care era legat de Exxon, Grecia, Coridorul Vertical, LNG Tellurian si altele. Mai sunt sanse? Cu Donald Trump, inca sunt.

Problema noastra cea mai mare nu e nici cu rusii si nici cu ungurii. Ungurii chiar imi sunt simpatici, au, n-au mingea, trag la poarta.

Problema noastra suntem noi, sau unii dintre noi: prosti, hoti, tradatori si puturosi.