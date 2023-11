Rareş Bogdan, după ce a mers cu ceas Rolex la piaţă: „Eu nu mă duc în salopetă şi nu-mi pun ceas Pobeda să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu, port ce vreau eu şi cum vreau eu, pentru că am lucrat în mediul privat” / „Să mă îmbrac ca Mao Zedong să-i placă lui Ciolacu?”

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, luni, la sediul partidului, despre faptul că a mers cu ceasul Rolex la piaţă, că el este un om asumat, de aceea îşi permite să poarte şi ceasuri de care vrea şi costume şi nu se duce în salopetă. „Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac?”, a mai spus el, citat de News.ro.

”Eu sunt un om asumat, de asta îmi permit să port şi ceasuri de care vreau eu şi costumele, eu nu mă duc în salopetă şi nu-mi pun ceas Pobeda să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu, port ce vreau eu şi cum vreau eu, pentru că am lucrat în mediul privat şi pentru că îmi permit să fac asta”, a spus Rareş Bogdan, despre faptul că a purtat în timpul unei vizite la o piaţa din Şimleul Silvaniei un ceas Rolex de 30.000 de euro, aspect relatat în mass-media.

Întrebat dacă este moral acest gest, Rareş Bogdan a spus: „Doamnă, e ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin e drept, nu-i aşa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000. Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac? Vreţi să mă îmbrac ca Mao Zedong să-i placă lui Ciolacu, să mă îmbrac în ăla şi să-mi iau ceas Pobeda? Hai să fim serioşi, asta e problema românilor? Lor le place Pobeda, că ăla îl avea Stalin, nepoţii lui”.

