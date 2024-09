Raphael Varane, campion mondial în 2018, se retrage din fotbalul profesionist la doar 31 de ani

Fostul fundaș central al Franței și al echipei Real Madrid, Raphael Varane, și-a anunțat miercuri retragerea din fotbal, punând capăt unei cariere de succes care a inclus câștigarea Campionatului Mondial în 2018 și numeroase trofee la nivel de club, relatează AP News.

Varane, în vârstă de 31 de ani, a semnat în iulie cu clubul Como, recent promovat în Serie A, dar s-a accidentat la genunchi în singura sa apariție pentru echipă, într-un meci din Cupa Italiei împotriva Sampdoriei.

„În cariera mea am înfruntat multe provocări și am răspuns la ele moment după moment, de multe ori părând imposibile,” a scris Varane pe Instagram. „Reflectând asupra acestor momente, anunț cu mândrie și un sentiment de împlinire retragerea mea din acest sport pe care îl iubim cu toții.”

Vezi această postare pe Instagram



Varane a fost unul dintre cei mai buni fundași în timpul Cupei Mondiale din 2018, când Franța a câștigat trofeul în Rusia. El a marcat un gol important cu capul împotriva Uruguayului, în sferturile de finală, unul dintre cele cinci goluri internaționale ale sale.

S-a transferat la Manchester United în 2021, dar a fost limitat la 95 de apariții în trei sezoane din cauza accidentărilor.

Varane și-a început cariera la Lens. „De la Lens la Madrid, la Manchester și în echipa națională, am apărat fiecare emblemă cu tot ce am avut și am iubit fiecare minut al acestei călătorii,” a spus Varane. „Nu am regrete, nu aș schimba nimic. Am câștigat mai mult decât mi-aș fi imaginat vreodată.”

Varane se retrăsese deja din echipa națională a Franței la câteva luni după finala Cupei Mondiale din 2022, pierdută în fața Argentinei. În acel meci, al 93-lea pentru Les Bleus, după debutul său în 2013, Varane a căzut epuizat pe teren în prelungiri.

El a mai declarat că va rămâne la Como: „Doar că nu voi mai purta ghetele și tibierele. Abia aștept să împărtășesc mai multe detalii în curând.”

Como a obținut prima sa victorie în Serie A după mai mult de 21 de ani, când echipa antrenată de Cesc Fabregas a câștigat cu 3-2 împotriva Atalantei, marți.