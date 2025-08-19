Rămăşiţe umane, exhumate dintr-un templu din India în cadrul une anchete privind înmormântări în masă / Anchetatorii suspectează că e vorba de sute de victime ale unor crime şi violuri îngropate în secret începând din 1990

Poliţia indiană a exhumat rămăşiţe umane dintr-un templu din sudul ţării, au declarat oficiali, în cadrul unei anchete privind acuzaţii conform cărora sute de victime ale crimelor şi violurilor au fost îngropate în secret acolo, începând cu mijlocul anilor 1990, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Ancheta se concentrează pe oraşul-templu Dharmasthala, unde se află un templu vechi de 800 de ani dedicat zeului hindus Shiva, în statul Karnataka, aflat în atenţia mass-media din întreaga ţară.

Un fost angajat al serviciului de curăţenie de la templu a declarat poliţiei luna trecută că a fost forţat de superiori să se debaraseze de sute de cadavre de-a lungul a două decenii, multe dintre ele femei şi fete prezentând semne de agresiune sexuală. Acuzaţiile sale au fost făcute într-o plângere depusă la poliţie pe 4 iulie, la care Reuters a avut acces.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită din motive de siguranţă, a fugit din Dharmasthala în 2014, dar a spus că se simte obligat să mărturisească din cauza sentimentului de vinovăţie.

„Dacă scheletele exhumate vor primi ritualuri funerare respectuoase, acele suflete chinuite îşi vor găsi pacea, iar sentimentul meu de vinovăţie ar putea, de asemenea, să se reducă”, a scris el în plângerea la poliţie.

Poliţia nu a răspuns imediat unei solicitări de declaraţii. Un purtător de cuvânt al templului a declarat că salută o anchetă amănunţită şi că speră că poliţia va „scoate la iveală faptele reale”.

În plângere, fostul agent de curăţenie i-a acuzat pe oficialii templului că l-au forţat să se debaraseze de cadavre şi a spus poliţiei că va dezvălui identitatea oficialilor dacă va primi protecţie pentru el şi familia sa. Ministrul de interne din Karnataka a declarat luni că bărbatul beneficiază acum de protecţia poliţiei.

Fostul agent de curăţenie a declarat că a exhumat în secret un schelet din unul dintre locurile de înmormântare pentru a-şi dovedi afirmaţiile.

O echipă specială de anchetă formată la ordinul guvernului din Karnataka a recuperat până acum rămăşiţele umane din două dintre cele 16 presupuse locuri de înmormântare, au afirmat doi importanţi oficiali sub rezerva anonimatului.

Ministrul de interne din Karnataka, Gangadharaiah Parameshwara, a declarat că poliţia a recuperat fragmente osoase, a adunat probe de sol şi alte materiale pentru testare din două locuri, cu ajutorul informaţiilor furnizate de fostul agent de curăţenie.

„Analiza este în desfăşurare. Abia după ce va fi finalizată putem spune că ancheta a început cu adevărat”, a spus Parameshwara. „Cererea mea este să nu se transforme într-o chestiune religioasă”, a adăugat el.

Dezvăluirile au reaprins interesul pentru cazuri mai vechi nerezolvate, inclusiv pentru Padmalatha, o studentă a cărei familie a susţinut că a fost violată şi ucisă în Dharmasthala în 1986. Padmalatha, la fel ca multe alte persoane din India, purta un singur nume.

Sora ei, Indravathi, a declarat că familia a îngropat trupul Padmalathei în loc să-l incinereze conform obiceiului hindus şi a afirmat că speră că această informaţie să ajute la eventuale investigaţii ulterioare.