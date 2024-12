Raiduri ale poliției ruse în cluburile de noapte din Moscova, în cadrul represiunii mișcării LGBTQ

Poliția rusă a efectuat sâmbătă razii în mai multe baruri și cluburi de noapte din Moscova, ca parte a represiunii guvernului împotriva „propagandei LGBTQ+”, a raportat mass-media de stat, citat de agenția AP.

Smartphone-uri, laptopuri și camere video au fost confiscate, în timp ce documentele membrilor cluburilor au fost inspectate de polițiști, a declarat agenția rusă de știri Tass, citând surse din cadrul forțelor de ordine.

Raidurile au loc exact la un an de când Curtea Supremă a Rusiei a decis că „mișcarea LGBTQ+” ar trebui să fie interzisă ca „organizație extremistă”.

Această decizie a fost luată după zeci de ani de reprimare a drepturilor LGBTQ+ în Rusia, unde președintele Vladimir Putin a promovat „valorile familiei tradiționale” ca piatră de temelie a sfertului său de secol la putere.

Imaginile difuzate pe rețelele de socializare par să arate tineri cărora poliția le-a ordonat să se întindă pe podea în timp ce ofițerii se deplasau prin clubul de noapte Arma din Moscova.

