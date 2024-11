Queenstown vrea să fie prima destinație turistică din lume cu zero emisii de dioxid de carbon

Orașul Queenstown din Noua Zeelandă are un obiectiv îndrăzneț, acela de a deveni prima destinație turistică de pe Pământ care va avea o economie a vizitatorilor cu zero emisii de dioxid de carbon – și totul până în 2030, potrivit BBC.

Până în 2030 – dacă lucrurile merg într-adevăr conform planului – veți ateriza în Queenstown , pe Insula de Sud a Noii Zeelande (posibil chiar la bordul unui avion Air New Zealand cu propulsie electrică) și veți ajunge în oraș cu o gondolă electrică sau cu un feribot cu propulsie hidraulică care va traversa celebrul lac Wakatipu, alimentat de ghețari. Schiorii și snowboarderii – care iarna ajung în această regiune în număr din ce în ce mai mare din întreaga lume – vor urca cu telescaunele electrice pe vârfurile stațiunilor de schi din împrejurimi.

Pe tot parcursul anului, călătorii pot face plimbări de mare viteză pe lacul Wakatipu și de-a lungul apelor rapide de mică adâncime ale orașului Shotover River la bordul primelor bărci cu reacție complet electrice din lume. Chiar și TSS Earnslaw – cel mai vechi vapor pe cărbune din această emisferă, care transportă pasageri și care a transportat familii tinere în excursii de o zi încă din anii 1970 – va funcționa pe hidrogen.

Totul face parte din planul foarte ambițios al regiunii de a deveni primul oraș turistic de pe Pământ care va avea o economie a vizitatorilor cu emisii zero de carbon până în 2030. „ Capitala mondială a aventurii ” – un titlu câștigat prin decenii de inovație în crearea de activități care sfidează moartea și care nu au fost realizate nicăieri altundeva , dar care funcționează în principal pe bază de combustibili fosili – vrea acum să devină capitala mondială a ecoturismului. Și își propune ca, în șase ani, economia vizitatorilor să aibă emisii zero de dioxid de carbon, nu o economie a vizitatorilor neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, mai ușor de realizat (în care Queenstown ar putea utiliza credite de carbon, cum ar fi plantarea de copaci, pentru a-și atinge obiectivele de mediu). Obținerea unui nivel zero de emisii de dioxid de carbon este mult mai greu de realizat, deoarece înseamnă că nu poți emite niciun fel de dioxid de carbon.

Imensa provocare ecologică a Queenstown-ului a pornit de la îngrijorarea că infrastructura regiunii se confruntă cu dificultăți în a face față numărului mare de turiști care vin în oraș. Queenstown este situat în jurul unui lac imens, mărginit de munții accidentați din Alpii de Sud ai țării. A fost un punct de atracție pentru schi încă de la deschiderea primelor stațiuni în anii 1940, dar dezvoltarea unei economii a turismului de aventură construită în jurul peisajului său dramatic începând cu anii 1960 a făcut ca regiunea să devină una dintre cele mai populare destinații din Noua Zeelandă.

Anul trecut, aproape 400 000 de vizitatori internaționali au venit aici, o creștere de aproape 20 % din 2019, chiar înainte de pandemie. Acest număr este deosebit de semnificativ dacă luăm în considerare faptul că Queenstown are o populație permanentă de aproximativ 50 000 .

Foto: Nigel Spiers | Dreamstime.com