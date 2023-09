Putin și Kim s-au întâlnit la Cosmodromul Vostocni din Rusia

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au întâlnit și poartă discuții la Cosmodromul Vostocni din Rusia, tansmite Sky News. Cei doi s-au salutat la locul de lansare a rachetelor spațiale, relatează agenția rusă de știri TASS.

Russian propaganda is all about Kim’s interest in the Russian missile. Here is the handshake with Putin pic.twitter.com/4DVMMdVJYh

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 13, 2023