Puterea de concentrare a oamenilor este în scădere și acum pot fi atenți la un ecran doar 47 de secunde/ Iată cum vă puteți concentra

Multor oameni li se întâmplă să fie distrași foarte ușor de la munca lor și au greutăți să se concentreze. Fenomenul a fost studiat de dr. Gloria Mark, profesor de informatică la Universitatea din California, care s-a ocupat modul în care media digitală ne afectează viața, scrie CNN. În cartea sa „Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity”, Mark explică modul în care decenii de cercetări au urmărit declinul capacității de concentrare.

„În 2004, am măsurat că atenția medie pe un ecran era de două minute și jumătate”, a spus Mark. „Câțiva ani mai târziu, am constatat că durata de atenție este de aproximativ 75 de secunde. Acum am constatat că oamenii pot fi atenți la un ecran doar pentru o medie de 47 de secunde.”

Nu numai că oamenii se concentrează timp de mai puțin de un minut pe un singur ecran, a spus Mark, dar atunci când atenția este deviată de la un proiect de lucru activ, le ia aproximativ 25 de minute pentru a se concentra din nou asupra sarcinii respective.

„De fapt, cercetările noastre arată că este nevoie de 25 de minute și 26 de secunde, înainte de a ne întoarce la sfera de lucru sau la proiectul inițial”, a spus Mark.

De ce au unii oameni o capacitate de atenție redusă

Cum se poate așa ceva? „Dacă privim munca în termeni de schimbare a proiectelor, spre deosebire de vederea micro, de schimbare a ecranelor, constatăm că oamenii petrec aproximativ 10 minute și jumătate în orice proiect de lucru înainte de a fi întrerupți – pe plan intern sau de către altcineva – și apoi trec la un alt proiect de lucru”, a spus Mark.

Da, dar apoi ne întoarcem la munca inițială, nu-i așa? Greșit, a spus Mark. În schimb, atunci când suntem întrerupți la proiectul doi, trecem din nou la o altă sarcină – numiți-o proiectul trei. În mod incredibil, cercetările sale au arătat că suntem, de asemenea, întrerupți la proiectul trei și trecem la proiectul patru.

„Și apoi te întorci și reiei proiectul inițial întrerupt”, a spus Mark. „Dar nu este ca și cum ai fi întrerupt și nu faci nimic. Timp de peste 25 de minute, lucrezi de fapt la alte lucruri.”

„Totuși, există și un cost de comutare”, a adăugat Mark. „Un cost de comutare este timpul necesar pentru a te reorienta înapoi la munca ta: „Unde eram? La ce mă gândeam?”. Acest efort suplimentar poate duce, de asemenea, la erori și stres.”

Cum să vă concentrați

De ce reprezintă toate acestea o problemă? La urma urmei, unii spun că se numește multitasking, considerat de mulți ca fiind o abilitate foarte apreciată pentru a face față cerințelor erei informaționale.

„Cu excepția câtorva persoane rare, nu există multitasking”, a spus Mark. „Cu excepția cazului în care una dintre sarcini este automată, cum ar fi mestecatul gumei sau mersul pe jos, nu poți face două lucruri care necesită efort în același timp.”

De exemplu, a spus ea, nu poți citi un e-mail și să fii la o întâlnire video. Atunci când te concentrezi pe un lucru, îl pierzi pe celălalt. „De fapt, îți schimbi foarte repede atenția între cele două”, a spus Mark. „Iar când îți schimbi rapid atenția, acest lucru este corelat cu stresul”.

Tensiunea arterială crește. Ritmul cardiac se accelerează. Măsurile psihologice ale stresului arată, de asemenea, rezultate negative, a spus ea, cum ar fi mai multă oboseală și greșeli și mai puțină productivitate: „Cu cât oamenii fac mai multe sarcini multiple, cu atât mai multe erori fac.”

Cine ne-a făcut asta? Noi am făcut-o, desigur, cu ajutorul unor vinovați tehnologici precum social media, tabletele și televizorul. Dar Mark dă vina cel mai mult pe e-mail.

„Pentru mine, e-mailul este probabil cel mai rău, deoarece a devenit un simbol al muncii”, a spus, adăugând că cercetările sale au descoperit o corelație directă între e-mail și mai mult stres.

„Am tăiat e-mailul pentru unii lucrători dintr-o organizație timp de o săptămână de lucru”, a spus ea. „Folosind monitoarele de ritm cardiac, am constatat că au devenit semnificativ mai puțin stresați și au putut să se concentreze semnificativ mai mult timp.”

„Nu există nicio posibilitate ca o persoană să se deconecteze complet de la tehnologie și să lucreze în lumea de astăzi”, a spus Mark. „Așa că haideți să învățăm cum să trăim cu ea într-un mod care să ne mențină bunăstarea pozitivă”.

Cum să vă măriți capacitatea de atenție

Pentru a vă recăpăta concentrarea este necesar să fiți atenți la modul în care utilizați tehnologia, a spus Mark, o sarcină descurajantă dacă luați în considerare că americanul mediu petrece cel puțin 10 ore pe zi pe ecrane.

În mod paradoxal, puteți folosi tehnologia pentru a vă ajuta, a spus ea. Programați munca de rutină pentru prima parte a zilei, când nu sunteți pe deplin alert, apoi folosiți tehnologia pentru a bloca distragerile atunci când sunteți în cea mai bună formă mentală. Noaptea, descărcați sarcinile din creierul dvs. scriindu-le și apoi puneți lista deoparte.

Distrași de site-urile de socializare? Ascundeți-le, a spus Mark: „Scoateți pictogramele de pe desktop și îngropați aplicațiile de pe telefon în dosare, unde este nevoie de un efort suplimentar pentru a le găsi. Lăsați telefonul în altă cameră sau puneți-l într-un sertar și încuiați-l.”

De asemenea, este important să învățați când să luați o pauză. „Dacă trebuie să citești ceva de mai multe ori sau dacă cuvintele pur și simplu nu se înregistrează, este timpul să te oprești și să te refaci”, a spus ea.

Cea mai bună pauză este o plimbare în natură: „Doar o plimbare de 20 de minute în natură poate ajuta la relaxarea semnificativă a oamenilor”, a spus Mark. „Și am descoperit că îi poate ajuta pe oameni să producă semnificativ mai multe idei – se numește gândire divergentă”.

Prea frig pentru a vă plimba afară? Faceți ceva captivant care nu necesită efort mental.

„Am un prieten care este profesor la MIT, iar activitatea lui preferată este să asorteze șosetele”, a spus Mark. „Altui prieten îi place să calce. Ideile se pot incuba și apoi ne întoarcem la munca grea și o vedem cu alți ochi.”