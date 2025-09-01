PSD vrea scutirea de la plata contribuției de sănătate a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului, dar și a personalului monahal și obligarea la plata impozitului a refugiaților ucraineni, migranților și apatrizilor, pentru sumele acordate de statul român

PSD a depus o serie de amendamente la Pachetul doi de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni seara.

Între amendamentele depuse de PSD se află și scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului, dar și a personalului monahal din toate cultele recunoscute.

De asemenea, se propune reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război şi văduvele de război.

În schimb, PSD vrea introducerea ogligației de plată a CASS pentru: „refugiații ucraineni, migranții și apatrizii, pentru toate sumele acordate de statul român”.

Guvernul urmează să își asume răspunderea pe cinci proiecte din Pachetul doi de măsuri, luni seara, de la ora 19.00. Ședința Parlamentului va fi precedată de o ședință de Guvern, la ora 16.00, în care Executivul va adopta forma finală a proiectelor, respectiv în forma inițială propusă sau cu acceptarea unor amendamente ale parlamentarilor.