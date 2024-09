PSD și PNL au încheiat un protocol de colaborare în Consiliul Județean Timiș

Organizaţiile din Timiş ale Partidului Social Democrat (PSD) şi Partidului Naţional Liberal (PNL) au încheiat, marţi, un protocol de colaborare administrativă la nivelul Consiliului Judeţean (CJ), în baza alianţei politice încheiate între cele două formaţiuni pentru alegerile locale, transmite Agerpres.

Potrivit acestui document, cele două partide au convenit să desemneze fiecare, din rândul consilierilor judeţeni aleşi, câte un vicepreşedinte al CJ Timiş.

„Am stabilit încă din campania electorală această arhitectură a conducerii Consiliului Judeţean Timiş, iar astăzi am oficializat-o prin acest protocol, pentru că suntem oameni de cuvânt. Fiecare partid a desemnat un reprezentant pentru cele două funcţii de vicepreşedinţi. Însă nu totul este despre funcţiile de conducere, aşa că am stabilit şi câteva criterii de care trebuie să ţinem cont pentru a avea un act administrativ performant, am stabilit o serie de obiective pe care le vom respecta. Îmi doresc o bună colaborare nu doar cu partenerii de la PNL, ci şi cu aleşii judeţeni din opoziţie pentru că este nevoie de efortul fiecăruia pentru a realiza ceea ce ne-am propus, respectiv, să finalizăm proiectele demarate, dar mai ales să atragem alte mari investiţii în judeţul Timiş”, a declarat preşedintele PSD Timiş şi preşedinte ales al CJ Timiş, Alfred Simonis, într-un comunicat.

Reprezentantul PSD pentru această funcţie este Alexandru Iovescu, în timp ce PNL Timiş a hotărât ca Alin Popoviciu să ocupe cel de-al doilea post de vicepreşedinte al forului administrativ judeţean, arată comunicatul PSD Timiş.

În cadrul aceluiaşi document semnat de preşedinţii celor două partide s-au trasat şi câteva linii directoare în ceea ce priveşte desfăşurarea coerentă a actului administrativ, dar şi pentru creşterea performanţei instituţiei.