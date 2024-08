Protestele izbucnite în India în urma violului oribil asupra unei doctoriţe iau amploare / Cu lumânări și afișe în mâini, femeile au organizat marșuri în mai multe orașe

Mii de femei au mărşăluit peste noapte în mai multe oraşe indiene, iar prim-ministrul Narendra Modi a cerut pedepse severe pentru crimele împotriva femeilor, în timp ce indignarea faţă de violarea şi uciderea înfiorătoare a unei doctoriţe este departe de a se domoli, relatează Reuters, transmite News.ro.

Multe spitale guvernamentale din oraşe din India au suspendat toate serviciile, cu excepţia departamentelor de urgenţă, la începutul acestei săptămâni, în timp ce medicii stagiari au protestat afară, cerând dreptate pentru victimă.

Corpul neînsufleţit al medicului rezident a fost găsit vinerea trecută cu răni multiple şi semne de agresiune sexuală într-o sală de seminar de la spitalul universitar din oraşul Kolkata, în Bengalul de Vest. Doctoriţa, un medic stagiar în vârstă de 31 de ani, a fost violată şi ucisă, iar un voluntar al spitalului a fost ulterior arestat în legătură cu crima.

🫡PGIMER Chandigarh resident doctors day 4 of protest

💯Secure workplace is the right of every employee

No safety ❌ No duty ❌@ARD2024PGIMER @FAIMA_INDIA_ pic.twitter.com/E6IuqZ7EE2

