Propunere radicală a primarului dintr-o comună călcată constant de urși: ”Inconștienții” care hrănesc urșii să facă închisoare minimum 3 luni

Primarul comunei buzoiene Chiojdu, Gheorghe Neamţu, o localitate în care urşii ajung constant în gospodăriile oamenilor, propune ca persoanele care hrănesc aceste animale să facă închisoare minimum 3 luni, transmite Agerpres. Tot el a propus acum un an ca urşii care ajung în intravilanul localităţilor să fie împuşcaţi sau eutanasiaţi.

Subiectul este adus în discuţie din nou, în contextul tragediei care a avut loc zilele acestea, când o tânără în vârstă de 19 ani a fost ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici din Munţii Bucegi.

În urmă cu un an, mai multe atacuri de urs au fost înregistrate în comuna Chiojdu din judeţul Buzău, evenimente ce au determinat autorităţile locale să solicite sprijin la nivel central. Primarul comunei a cerut la acel moment ministrului Mediului să modifice legislaţia astfel încât urşii care ajung în intravilanul localităţilor să fie împuşcaţi sau eutanasiaţi.

„În ultimii doi – trei ani, am înregistrat situaţii aproape similare cu acest teribil accident, a trebuit să moară un copil de 19 ani să ne trezim şi să luăm măsuri. Încă din 2023 am propus domnului ministru Fechet, atunci când l-am convocat pentru o vizită de lucru la Chiojdu, câteva măsuri, printre care una dintre măsuri care este în continuare la îndemână se rezumă doar la voinţă politică. Să fie modificată Ordonanţa 81/2021, în sensul că simpla prezenţă a ursului în intravilan să fie suficientă pentru a interveni prin împuşcare, eutanasiere şi nu relocare. Relocarea o practicăm, nu este eficientă, în trei, maxim patru zile ursul este înapoi. Am propus această măsură anul trecut, ca urmare a atacurilor repetate ale urşilor în intravilan, am avut chiar şi un atac la om, abia l-am scăpat cu viaţă. Simpla prezenţă a ursului în intravilan să fie suficientă ca echipa de intervenţie să decidă împuşcarea lui, fără alte condiţii. Îmi asum propunerea şi consider că omul trebuie să fie mai presus de un animal. Abia ieri l-am văzut pe domnul ministru că a ieşit la televizor şi a susţinut această idee a mea”, a declarat pentru AGERPRES primarul comunei Chiojdu.

Totodată, primarul propune pedeapsa cu închisoarea pentru toţi cei care hrănesc sau ademenesc urşii cu mâncare în zonele circulate.

„Nu sunt de acord cu vânătoarea, dar intervenţia rapidă da. Ca la Braşov se întâmplă şi la Siriu. Oamenii hrănesc inconştienţi animalele. Ca măsură ar trebui închisoare minim 3 luni, doar prin condiţii drastice putem să ne educăm. Să se transforme în penal această faptă, nu contravenţie, închisoare direct, să ne asumăm cu toţii, că altfel ne intră în casă. Noi, oamenii, suntem parte din problemă, am creat problema o dată prin relaxările legislative şi prin inconştienţă, amuzament, hrănindu-i şi prin lipsa de cultură”, a mai precizat Gheorghe Neamţu.