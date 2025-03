Proprietarul clubului de noapte din Macedonia a fost arestat / Incendiul a provocat panică imediată/ Oamenii s-au călcat în picioare în timp ce fugeau spre ieșiri

Proprietarul clubului de noapte din Kocani (Macedonia de Nord), unde un incendiu a ucis 51 de persoane şi a provocat rănirea a peste 100 de oameni, a fost reţinut, a anunţat agenţia de presă de stat Mia, citată de Reuters și preluată de News.ro.

O înregistrare video de la eveniment, verificată de Reuters, arată o formaţie care cânta pe scenă, flancată de două rachete de semnalizare care aruncau scântei albe în aer, dintre care unele au aprins tavanul.

Incendiul a provocat panică imediată, iar prietenii şi cei dragi au fost separaţi în timp ce oamenii fugeau spre ieşiri.

„Toată lumea încerca să se salveze”, a declarat supravieţuitoarea Marija Taseva, în vârstă de 22 de ani, pentru televiziunea locală 5.

