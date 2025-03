Proiectul saniei de vară din Poiana Brașov va fi refăcut / Proiectul ar fi trebuit teoretic deja finalizat / Primar: ”Am constatat că autorizația nu poate fi eliberată pentru că cineva a mutat proiectul în pădure”

Proiectul saniei de vară din Poiana Brașov, care ar fi trebuit teoretic finalizat, nici nu a început, iar acum va fi modificat, anunță Radio România Brașov.

Va fi refăcut proiectul după ce au fost găsite mai multe probleme, legate atât de finanțare, cât și de traseul inițial, după cum a precizat primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

„La lista de investiții eu am cerut să fie trecut să-l implementăm, pentru că era trecut pe un credit bancar, pe care municipiul a luat credite de la Banca Transilvania și de la BRD și greșit a fost pus acolo pentru că era purtător de venituri și finanțarea a fost dată pentru proiecte de investiții care nu sunt purtătoare de venituri. L-am scos de acolo și am dorit să-l pun pe lista de investiții și când m-am uitat pe documentație, am constatat că autorizația nu poate fi eliberată pentru că cineva a mutat proiectul în pădure și l-a dus într-o zonă forestieră odată și, în al doilea rând, l-a mutat pe o proprietate alta decât a municipiului Brașov, adică Romsilva. Trebuie să ne repliem, să regândim amplasamentul așa cum a fost inițial proiectat. Atunci când am întrebat de ce a fost mutat mi s-a răspuns că acolo se preconiza să se decoperteze pârtia Bradul și să se facă un platou pentru o altă activitate, alta decât domeniul schiabil”, a precizat primarul George Scripcaru.

Pentru acest proiect, contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor a fost semnat la începutul anului trecut, iar constructorul ar fi trebuit să finalizeze investiția în cel mult 12 luni.

Proiectul inițial prevedea că sania de vară urma să fie realizată pe partea stângă a pârtiei Bradul, pe un traseu de aproximativ un kilometru. În bugetul local al municipiului pe 2025, sania de vară are alocată suma de 450.000 de lei.

Despre sania de vară se vorbește de cel puțin un deceniu în Brașov.