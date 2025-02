Programul sferturilor de la WTA Doha: Doar trei favorite mai sunt în competiție

Turneul WTA de categorie 1000 de la Doha a ajuns în faza sferturilor, iar în competiție se mai găsesc doar trei favorite: Iga Swiatek, Elena Rybakina și Jessica Pegula.

Locul 26 mondial, Ekaterina Alexandrova (sportivă care a eliminat-o pe Aryna Sabalenka la această ediție) va juca cu Jessica Pegula, cap de serie 5.

Marta Kostyuk (21 WTA) se va duela cu americanca Amanda Anisimova (41 WTA), Ons Jabeur (locul 35) o va întâlni pe Jelena Ostapenko (37 WTA), în timp ce Iga Swiatek (a doua favorită) va avea un meci cu o altă favorită, Elena Rybakina (cap de serie 5).

WTA Doha, sferturi – Meciurile vor avea loc joi

Turneul poate fi urmărit în direct în România pe canalele Digisport.

„Qatar TotalEnergies Open 2025” are loc în perioada 9-15 februarie, pe hard, pe tabloul principal au fost 64 de sportive, competiția face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3,654,963.

Who’s ready for some action packed quarterfinals in Doha 😆#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/OzVoPw7QMG

— wta (@WTA) February 12, 2025