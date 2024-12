Procurorul care a lucrat la dosarul Revoluţiei Române, despre audierea lui Ion Iliescu, la 5 dimineaţa: Am crezut că îl determin să dea o declaraţie istorică şi chiar mi s-a părut că în ochii lui a sclipit această idee

Procurorul care a lucrat la dosarul Revoluţiei Române, Cătălin Ranco Piţu, a declarat miercuri, despre o audiere a lui Ion Iliescu, la 5 dimineaţa, că a crezut că îl determine să dea o declaraţie istorică şi chiar i s-a părut că în ochii lui a sclipit această idee, dar avocaţii l-au convins să nu vorbească cu el. Procurorul a spus despre stadiul dosarului că este la secţia Parchetelor militare şi probele nu au fost anulate, transmite News.ro.

Procurorul a povestit în emisiunea România Politică de la Prima News că o întâlnire cu fostul preşedinte Ion Iliescu a avut loc la 5 dimineaţa, la el în birou.

”Ion Iliescu a venit mult mai repede decât era programat, pe la 5 dimineaţa m-am trezit cu el în birou şi pentru că audierea era pe la 6.00 a trebuit să stăm împreună. I-am făcut o cafea, aveam o cutie cu bomboane, a mâncat cel puţin una, am discutat şi despre un meci de fotbal”, a spus Piţu.

”Am crezut că îl determin să dea o declaraţie istorică şi chiar mi s-a părut că în ochii lui a sclipit această idee, hai să vorbesc cu Piţu. I-am spus că o declaraţie i-ar face şi lui bine pentru că s-ar elibera de anumite lucruri”, a spus procurorul, el precizând că întrebarea principală a fost de ce a fost nevoie ca după ce el a preluat puterea să moară 850 de oameni şi alți 2.500 să fie răniți.

Procurorul a mai spus că nu a fost de acord, după ce avocaţii care au venit i-au spus să nu vorbească cu el.

Procurorul a arătat despre stadiul dosarului că este la secţia Parchetelor militare, secţia militară din cadrul Parchetului general. ”În mod bizar, după ce judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au dispus începerea judecăţii în cauză, un judecător asumându-şi judecarea acestei cauze, judecătorii, după ce s-au contrazis între ei (…) au decis restituirea dosarului la Parchet”, a completat Piţu, arătând că ”probele nu au fost anulate şi osatura dosarului a rămas intactă”.

Procurorul a mai declarat că Dosarul Revoluţiei are 500.000 de file şi 3.000 de volume. Despre concluziile anchetei, el a precizat că a fost o mână internă, nu un amestec al vreunei forţe din străinătate, iar fenomenul terorist a fost inventat. Procurorul a mai spus că a fost o lovitură de stat, nu doar o revoluţie autentică.

”Acel eveniment a reprezentat un eveniment unic în istoria româniei, un eveniment deopotrivă glorios, dar şi tragic”, a spus procurorul, el arătând că tinerii trebuie să cunoască ce s-a întâmplat atunci, pentru că doar cunoaşterea trecutului ne ajută să ne mişcăm eficient, în viitor.

”Timp de şase ani am lucrat cu pasiune în ceea ce se numeşte generic dosarul revoluţiei din 1989. Am aflat lucruri extraordinare despre acele evenimente, lucruri care au la bază studiul a peste 500.000 de file de dosar. Dosarul Revoluţiei are 3.000 de volume, am ajuns în posesia unor documente militare de o importanţă covârşitoare pentru cunoaşterea adevărului din 1989, desecretizate abia în anii 2017 – 2018”, a arătat procurorul Cătălin Ranco Piţu.

Potrivit acestuia, ”s-a dorit ascunderea adevărului despre ce s-a întâmplat atunci”.

”Documentele militare vorbesc cât se poate de clar despre faptul că atunci a existat o manipulare uriaşă din partea noii puteri, o manipulare cu privire la prezenţa forţelor securist-teroriste. Din acele documente reiese că tot ce s-a întâmplat în 1989 a fost făcut cu mână internă, nu există niciun fel de amestec al vreunei forţe din străinătate. Fenomenul terorist a fost inventat şi amplificat exclusiv din interior. Rezultă din aceleaşi documente că în 1989 am avut parte şi de o lovitură de stat, nu doar de o revoluţie autentică. Ambele, cele două nu se exclud, ele pot coexista iar la noi asta s-a întâmplat”, a ţinut să precizeze Cătălin Ranco Piţu.

Procurorul a mai afirmat că începând cu 15 şi 16 decembrie, la Timişoara, revoluţia autentică s-a dezvoltat, iar în 21 decembrie, a izbucnit şi la Bucureşti şi în acel moment, centrul de greutate al revoluţiei s-a mutat în capitală.

”Însă, pe fondul revoluţiei autentice, o grupare politico-militară a executat şi o foarte abilă şi eficientă lovitură de stat, prin intermediul căreia acea forţă care îl avea în centru pe fostul preşedinte Ion Iliescu a fost capabilă foarte repede să accead la putere, să îl elimine fizic pe fostul preşedinte, apoi să se consolideze la putere şi să o conserve pentru o perioadă lungă de timp”, a mai spus acesta.