Prinţesa Kate a apărut în public pentru a doua zi consecutiv, o premieră după diagnosticul de cancer

Prinţesa Catherine a Marii Britanii a participat duminică la Londra la ceremonia de Ziua Comemorării, aceasta fiind a doua sa apariţie publică în două zile la rând, o premieră pe măsură ce revine treptat la îndatoririle publice după tratamentul pentru cancer, relatează Reuters, citat de News.ro.

Ea a urmărit de la balconul unei clădiri guvernamentale cum membrii familiei regale, inclusiv regele Charles, şi politicienii au depus coroane de flori la memorialul de război Cenotaph din centrul Londrei.

Princess of Wales joins other royals at Cenotaph for Remembrance Sunday service. The event marks a significant step in Kate’s gradual return to public duties following her cancer diagnosis earlier this year.https://t.co/ZgSS4zh6IW pic.twitter.com/WuOGJThqQK

We remember them. On behalf of the nation, The King lays a wreath at the Cenotaph during the annual Service of Remembrance. Wreaths were also laid by The Prince of Wales, The Princess Royal and The Duke of Edinburgh, and on behalf of The Queen and The Duke of Kent. pic.twitter.com/Bynd1RWT1t

Prinţesa de Wales a purtat o pălărie neagră şi un sacou împodobit la rever cu trei maci roşii, simbol purtat de britanici în semn de respect pentru cei care şi-au pierdut viaţa în războaie.

Sâmbătă, Kate a apărut la ceremonia de la Royal Albert Hall din Londra dedicată Zilei Comemorării.

This evening The King, The Prince and Princess of Wales, and other members of the Royal Family, attended the Festival of Remembrance at the @RoyalAlbertHall. Organised by @PoppyLegion, the Festival is an annual commemorative concert which honours all those who have lost their… pic.twitter.com/7kobYtnKNc

Kate a declarat în septembrie că a terminat chimioterapia, dar că drumul ei spre recuperarea completă va fi lung. În vârstă de 42 de ani, ea a spus că va avea câteva angajamente publice mai târziu în cursul anului.

Înainte de evenimentele din acest weekend, ultima sa apariţie publică fusese în octombrie, când s-a întâlnit cu familiile îndoliate ale celor trei fetiţe care au fost ucise la un curs de dans în nord-vestul Angliei.

Ceremonia de la memorialul de război Cenotaph are loc în cea mai apropiată duminică de 11 noiembrie, pentru a marca sfârşitul Primului Război Mondial, şi aduce un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa în conflicte.

Soţul prinţesei Catherine, William, care este moştenitorul tronului, a declarat în timpul unei vizite în Africa de Sud săptămâna trecută că ultimul an a fost probabil „cel mai greu” din viaţa sa după ce Kate şi tatăl său Charles au fost diagnosticaţi cu cancer.