Primul studiu despre huiduielile pentru manelistul Babasha de la concertul Coldplay arată că nu au fost motivate rasist: Oamenii au huiduit mai degrabă conținutul/contextul decât persoana/etnia

Un studiu realizat online de Frappe Digital indică faptul că huiduielile adresate manelistului Babasha de la primul concert Coldplay nu au fost motivate de rasism, scrie Daniel Enescu, cofondatorul companiei de specialitate.

Studiul realizat în 13 iunie 2024 pe un eșantion de 513 persoane, reprezentativ pentru populația cu vârsta de 18-65 ani din mediul urban mai arată că numărul celor care aprobă huiduielile de pe stadion este mult mai mic decât al celor care nu sunt de acord cu acest gest.

Postarea integrală a lui Daniel Enescu:

”A curs multă cerneală în jurul evenimentului de la concertul Coldplay, așa că ieri ne-am gândit să facem un studiu prin Frappe Digital ca să vedem ce crede lumea despre huiduirea invitatului Coldplay, cântărețul de manele Babasha.

Avem rezultatele, așa că hai să pornim la…vânătoare de insighturi. Din capul locului trebuie spus că numărul celor care sunt de acord cu huiduielile de pe stadion este mult mai mic decât al celor care nu sunt de acord cu acest gest. Așadar 24% susțin acest gest, 54% îl dezaprobă și 22% nu se pot pronunța.

Un alt aspect care s-a discutat îndelung este dacă acest gest are conotații rasiste sau este vorba (doar) de intoleranță. Vorbim de două concepte diferite: primul atacă persoana și etnia, al doilea atacă conținutul (manelele) și contextul.

Este România o tara cu accente rasiste față de romi? Fără doar și poate. Într-un studiu recent realizat am aflat că 35% dintre românii din mediul urban ar fi deranjați să aibă un vecin de etnie romă. Dacă vă interesează, aveți link-ul la postarea LinkedIn aici: https://lnkd.in/enAbPutb

A fost huiduiala de la concertul Coldplay un gest rasist? Avem câteva date interesante aici. Dacă ne uităm la ce a generat diferența majoră între cei care sprijină și cei care resping huiduielile, cea mai puternică asociere este cu… stilul de muzică ascultat. Din 14 stiluri de muzică testate, doar rock-ul și manelele polarizează în această chestiune, generând diferențe semnificative statistic (vezi poza). Asta mă duce cu gândul că oamenii au huiduit mai degrabă conținutul/contextul decât persoana/etnia. Mai sunt și alte asocieri mai slabe, cu vârsta și sexul. Tinerii și femeile condamnă mai puternic gestul decât cei mai în vârstă și bărbații, dar asta și pentru că tinerii ascultă în proporție mult mai mare manele iar bărbații asculta într-un procent semnificativ mai mare rock.

În studiul despre vecini de care vă vorbeam anterior, vedem diferențe de respingere a etniei rome atât regionale cât și pe grade de urbanizare. În studiul de ieri nu vedem nicio diferență pe aceste variabile legate de aprobarea/respingerea gestului. Daca huiduiala de pe stadion ar fi fost motivată rasial ar fi trebuit ca datele să se armonizeze pe aceste categorii demografice în cele două studii.

Și dacă statistica nu e suficientă, i-am pus pe oameni să motiveze aprobarea sau respingerea huiduielilor. Știți câte referințe la etnia romă am găsit? Zero. Câte la rasism? 0,03%. Cârcotașii vor spune că oamenii s-au abținut, că nu e dezirabil social, etc. Păi daca e așa, de ce la studiul anterior 1 din 3 români au declarat că ar fi deranjați să aibă un vecin rom? Nu vorbim de aceeași populație în abele studii?

Datele de mai jos fac parte dintr-un studiu marca Frappe Digital din 13 iunie 2024, realizat pe un eșantion de 513 persoane, reprezentativ pentru populația cu vârsta de 18-65 ani din mediul urban.”