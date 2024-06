După controversa de la Coldplay, Babasha merge la cel mai mare festival de trap din România, ”Beach, Please!”/ Anunțul a fost făcut a doua zi după huiduieli

Babasha, cântărețul de manele care a fost invitat miercuri pe scenă la concertul Coldplay și care a fost huiduit de public va cânta la cel mai mare concert de trap din România, Beach, Please. Anunțul a fost făcut la mai puțin de o zi de la controversele de miercuri.

Postarea de pe pagina de Instagram a festivalului de trap de la Costinești a reușit să strângă în 5 ore peste 115.000 de aprecieri și aproape 1.400 de comentarii. Oamenii sunt în general bucuroși în comentariile de la postare de anunțul Babashei și îl felicită pe Selly, unul dintre organizatorii festivalului, pentru inițiativa luată într-un timp foarte scurt. Același anunț a strâns pe TikTok aproape 500.000 de vizualizări și 85.000 de aprecieri.

Cântărețul de manele Babasha a ajuns să cânte pe scena de la Coldplay la inițiativa trupei britanice, care are o tradiție în încurajarea artiștilor mai puțin cunoscuți din țările unde concertează. Pe de altă parte, Babasha are numeroase cu milioane de vizualizări pe Youtube, acesta fiind în trending în rândul tinerilor din România de ceva vreme.



Cea mai ascultată piesă în care cântă și el se numește ”Baklava” și are peste 34 de milioane de vizualizări la numai o lună de la apariția ei. Cea mai recentă melodie scoasă de el, intitulată ”Păi Naa” și pe care a cântat-o la Coldplay a atins în aproape două săptămâni 7,4 milioane de vizualizări pe Youtube.

Babasha are aproape 300.000 de urmăritori pe TikTok și în jur de 100.000 pe Instagram. Videoclipul în care explică cum a ajuns să cânte alături de Coldplay și cum i s-a părut lui toată experiența de acolo a strâns peste două milioane de vizualizări în mai puțin de o zi de la publicarea lui pe TikTok.



În timpul prestației alături de solistul trupei Coldplay, Chris Martin, publicul a început să îl huiduie pe Babasha din ce în ce mai tare, încât cu greu se mai auzea artistul. Momentul a devenit rapid viral și a pornit o dezbatere uriașă pe toate rețelele de socializare, în care oamenii comentează dacă un artist de manele ca Babasha își avea locul la un concert internațional cum a fost cel al Coldplay sau nu.

La concertul de joi seară, Coldplay a urcat pe scenă din nou și a rugat publicul să huiduie ”și mai tare”. Vezi detalii aici.