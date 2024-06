VIDEO Solistul trupei Coldplay a cerut publicului, în glumă, să-l huiduie pe el după scandalul Babasha: Huidiți mai tare decât ieri! Vă iubim necondiționat. Nu puteți face nimic să ne supărați / Publicul a huiduit din nou/ Dar nu l-a mai huiduit pe Babasha, ci l-au aplaudat

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a cerut, în glumă, joi seara, la al doilea concert pe Arena Națională, cinci secunde de huidueli, după ce la primul concert, cel de miercuri, publicul a huiduit în momentul în care cântărețul de manele Babasha a urcat pe scenă și a început să cânte acompaniat la pian. Chris Martin s-a adresat spectatorilor spunând că nu se poate supăra pe publicul său și a cerut să fie huiduit el.Martin a precizat apoi că va urma o manea de trei minute, dar că înțlege dacă unora nu le place, dar că lui îi place.

După acest moment Babasha a urcat pe scena, însă nu a mai fost huiduit. La finalul momentului publicul de pe Arena Națională a aplaudat, în timp ce membri trei Coldplay l-au îmbrățișat pe rând pe tânărul de 22 de ani. Câțiva spectatori au plecat din tribune în timpul momentului Babasha.

”Am încerct să dorm după concert. Am realizat că sunteți publicul nostru, vă iubim necondiționat. Nu puteți face nimic să ne supărați. Călătorim în toată lumea și poate nu înțelegem ce înseamnă cultura dvs, dar tratăm oamenii în mod egal, asta înseamnă pe toți românii. Ieri a fost atât de frumos pentru noi, pentru că am realizat că puteți face ce doriți, vom continua să vă iubim, vom veni în continuare în România, pentru că vă iubim. Ce s-a întâmplat ieri, a fost cel mai bun public. Aș vrea să schimb ceva. Am văzut ieri oamenii huduind. N-a fost cel mai bun huiduit. Așa că aș vrea azi să huiduiți mai bine și mai tare decât ieri”, a declarat Chris Martin.

După ce publicul a huiduit, solistul a adăugat zâmbind: ”A fost un huiduit bun, cel mai bun huiduit”. Dacă doriți să mai huiduiți o dată, e ok.”

După acest moment, a luat pe scenă un imigrant, un puști îmbrăcat în elefant și încă un personaj.

Chris speaks about lastnights booing incident, handled like an absolute pro. #ColdplayBucharest pic.twitter.com/vDnjvYjAse — Colin Doyle 🇮🇪 🫶 (@ColinDo39631014) June 13, 2024

Manelistul Babasha, huiduit la concertul Coldplay de miercuri seara de pe Arena Națională, a anunțat că va cânta în deschiderea trupei și la concertul de joi seară.

Artistul a făcut anunțul pe contul său de TikTok, unde le-a mulțumit tuturor „și de huiduieli și de orice reacție posibilă”, iar la final a anunțat că „mâine urmează un show și mai și”.

Prezența manelistului la concertul Coldplay a fost criticată a polarizat publicul. Unii au criticat prezența lui Babasha la concertul Coldplay și s-au declarat dezamăgiți, alții i-au luat apărarea artistului britanic și au calificat racția publicului drept o manifestare rasistă.