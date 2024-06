Adrian Despot, solistul trupei rock „Vița de vie”: „Despre Babasha, bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în fața unui stadion care te huiduie, it’s so fckn rock’n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”

Adrian Despot, solistul trupei rock „Vița de vie”, a apreciat momentul cu cântărețul de manele Babasha la concertul Coldplay de miercuri seară și a precizat că îl invidiază chiar pentru că nu a fost locul lui, să se scalde „în oceanul ăla de ipocrizie”.

Amintim că Babasha, manelistul invitat de Coldplay să cânte la concertul de miercuri, de pe Arena Națională, a fost huiduit, dar și încurajat de public să-și continuie prestația pe scenă. Reacția deopotrivă pro și contra a publicului deschide dezbaterea pro sau contra manele la concertele internaționale.

Adrian Despot a reacționat printr-o postare pe Facebook:

1. Cea mai buna pe care am auzit-o e ca „au venit Coldplay si, in zi de sarbatoare, in loc sa prezinte parintilor sotia noastra, au prezentat amanta!”.

2. Live & learn, corporate earthlings, care este cu adevarat valoarea trendului yt si, in general, a mult doritelor cifre pe care le produce un artist de moment in digital, singura unitate de masura pe care o aveti la indemana.

3. Cat despre Babasha, bravo, dude! Sa canti cum ai facut-o, in fata unui stadion care te huiduie, it’s so fckn rock’n roll incat n-are cum sa nu fie bine. Ba chiar te invidiez ca nu am fost eu in locul tau, sa ma scald in oceanul ala de ipocrizie.”