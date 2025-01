Primele reacții ale fotbaliștilor de la FCSB după victoria 3-2 cu Qarabag – Adrian Șut: „Eroul este echipa pentru că am făcut un meci mare”

FCSB a obținut o victorie importantă în Europa League, joi seară, 3-2, pe terenul formației azere Qarabag. Imediat după meci, jucătorii campioanei României și-au împărtășit primele impresii și idei despre triumful obținut cu greu pe Tofiq Bahramov Stadium.

Adrian Şut, căpitanul echipei FCSB, spune că important este să marchezi, iar la bucureşteni s-a simţit lipsa jucătorilor accidentaţi la meciul cu Qarabag.

„A fost o partidă dificilă. Mă bucur că am reuşit să câştigăm. Eroul este echipa pentru că am făcut un meci mare. E important să marchezi, nu contează cum. Sunt primele mele goluri în acest sezon şi sunt foarte fericit. E ceva la care doar visam când eram mic, dar uite că s-a întâmplat. Golurile le dedic tatălui meu, aşa cum va fi cu toate pe care o să le marchez. Ne-au lipsit jucătorii absenţi, iar victoria asta este şi pentru ei. Îi aşteptăm aproape de noi.

Suntem pe locul 6, se vede frumos, suntem fericiţi că suntem acolo, dar o luăm pas cu pas. Avem meciul cu UTA şi trebuie să câştigăm, pentru că avem nevoie de puncte în campionat. Apoi vine meciul cu United, care va fi un meci mare, suntem siguri. Este ceva măreţ pentru noi şi mă bucur că suntem aici”, a declarat Adrian Şut, căpitanul echipei FCSB la Baku şi autor a două goluri în victoria cu 3-2 obţinută de bucureşteni joi seara, 3-2 cu Qarabag, în Liga Europa.

Daniel Bîrligea, atacantul echipei FCSB, crede că bucureştenii se pot califica în optimile Ligii Europa şi cu un egal în meciul cu Manchester United, de săptămâna viitoare.

„Suntem fără cuvinte. Suntem cei mai fericiţi. Am făcut o ţară întreagă să fie mândră de noi şi noi suntem mândri de ce am făcut în teren. Am fost în difcultate, dar am revenit de trei ori şi asta înseamnă o echipă puternică. Important era să luptăm, aţi văzut că toţi colegii mei au luptat.

Mai avem meciuri de jucat şi ne dorim să facem un meci spectaculos săptămâna viitoare. Cu siguranţă se văd optimile, noi luptăm, ne dorim victoria, dar e posibil să ajungem acolo şi cu un egal. Ne dorim să ajungem în optimi”, a declarat Bîrligea.

FCSB ocupă locul 6, cu 14 puncte adunate, înainte de startul meciurilor de la ora 22:00 de joi seara. Singurele echipe care o pot devansa pe formația bucureșteană sunt Frankfurt și Manchester United.