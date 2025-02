Primarul Ploieştiului vrea echipamente de salubritate în valoare de 10 milioane de euro după ieşirea din ADI / Mihai Poliţeanu acuză conducerea ADI că „trebuia să se asigure că aceste investiţii se întâmplă”

Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, susţine că, după ieşirea oraşului din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri Prahova, Ploieştiul ar fi trebuit să primească de la operatorul de salubritate autospeciale, pubele şi containere în valoare de 10 de milioane de euro, echipamente care ar fi trebuit cumpărate din costurile plătite de ploieşteni, iar achiziţionarea acestora a fost invocată atunci când tarifele pentru salubritate au crescut. Edilul spune că aceste investiţii nu s-au făcut, iar ADI Deşeuri Prahova nu s-a asigurat că operatorul de salubritate, fosta companie Rosal, le face. În replică, directorul ADI Deşeuri afirmă că primarul este prost informat şi nu cunoaşte detaliile privind derularea contractului cu operatorul de salubritate, transmite News.ro.

”43 de autospeciale pentru ridicarea şi transportul gunoaielor. 2038 de pubele de 240l. 1122 de containere de 1,1 m3. 386 de coşuri de gunoi de 50l pentru parcuri. 2882 de coşuri de gunoi de 50l stradale. 24548 de pubele de 120l pentru gospodării individuale. Plus altele. Adică, aproximativ 10 milioane de euro la cursul euro al zilei şi la nivelul actual al preţurilor pe piaţă. Atât ar fi trebuit să primească Ploieştiul ca «bunuri de predare» la încheierea din 15 ianuarie a contractului dintre ADI Deşeuri şi UWS/Rosal, actual Bin Go Solutions. Aceste bunuri de predare reprezintă investiţiile incluse în factura fiecărui ploieştean, pe care s-a obligat să le facă UWS/Rosal, actual Bin Go Solutions în Ploieşti pe durata derulării contractului, urmând ca la finalizarea acestuia să fie predate comunităţii noastre. Scumpirile succesive ale tarifelor la salubritate au fost făcute şi cu motivaţia acestor investiţii”, scrie primarul oraşului Ploieşti, miercuri, pe Facebook.

El acuză Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri Prahova şi pe directorul acesteia, Cristian Ganea, că ”trebuia să se asigure că aceste investiţii se întâmplă”, primarul Mihai Poliţeanu susţinând că ele nu au fost făcute, în realitate.

”Vom cere aceste bunuri de predare plătite deja de cetăţenii Ploieştiului, dar care, în realitate, nu există. Dacă nu ni le predau, vom sesiza organele competente pentru că asta ar reprezenta unul dintre cele mai mari jafuri direct din buzunarul ploieştenilor”, mai scrie primarul.

Mihai Poliţeanu susţine, în postarea sa, că ”în înţelegere cu Bin Go Solutions şi pentru avantajarea acesteia, ADI Deşeuri, prin Cristian Ganea, refuză să dea înapoi platformele de colectare a deşeurilor, care sunt ale Ploieştiului”.

În replică, şeful ADI Deşeuri Prahova afirmă că edilul nu cunoaşte detaşiile contractelor şi este prost informat.

”Domnul primar Poliţeanu este prost informat şi nu cunoaşte administraţia, pentru că platformele sunt sub administrarea operatorului care are contract până pe 16 aprilie, iar ADI nu are cum să-i dea nişte platforme pe care le administrează operatorul, în baza unui contract. Doi: ceea ce cere vizavi de bunurile de retur, ADI încă de anul trecut a intentat un proces salubristului pentru a stabili că sunt în proprietatea ADI. Fiind în proprietatea ADI-ului nu înseamnă că sunt în proprietatea Primăriei Ploieşti, Blejoi, Boldeşti etc, este proprietatea asociaţiei. Acesta este punctul de vedere al unor avocaţi care au citit statutul şi actul constitutiv, nu este părerea lui Ganea. Eu, personal, fac ceea ce spune legea. Mai departe. Dacă altcineva face altfel, este strict treaba lui”, a declarat, miercuri seară, pentru News.ro, şeful ADI Deşeuri Prahova, Cristian Ganea.