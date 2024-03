Primarul PNL din Bălţeşti, Prahova, acuzat că a dispus plăţi de aproape 2,5 milioane lei către firme pe care le administra în fapt, plasat în arest la domiciliu

Primarul comunei prahovene Bălţeşti (PNL), Radu Ion, a fost plasat, marţi seară, în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte că, în ultimii şase ani, a dispus efectuarea unor plăţi din bani publici în valoare de aproape 2,5 milioane lei către firme pe care le administra în fapt, transmite Agerpres.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii Judecătoriei Vălenii de Munte au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Radu Ion şi au dispus măsura arestului la domiciliu faţă de inculpat pentru o perioadă de 30 de zile.

Conform sursei citate, primarul este acuzat de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (115 acte materiale), instigare la delapidare, în formă continuată (169 acte materiale) şi complicitate la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

De asemenea, cel de-al doilea inculpat reţinut în acest dosar, Aurel Dragomir, administrator în drept al unei societăţi, a fost plasat tot în arest la domiciliu în urma deciziei instanţei.

Decizia Judecătoriei Vălenii de Munte nu este definitivă.

„În fapt, s-a reţinut că, în calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Bălţeşti, Radu Ion, a ordonanţat în perioada 19.01.2018-26.01.2024 un număr de 115 plăţi către SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL şi SC I. F. C. SRL în sumă totală de 2.498.972,41 lei, societăţi pe care acesta le administra în fapt. În perioada 27.03.2018-23.01.2024, Radu Ion l-a determinat pe D.A. (administrator în drept al SC R. F. SRL) să dispună efectuarea a 96 de plăţi din conturile SC R. F. SRL în valoare totală 237.356,54 lei, iar în perioada 17.09.2020- 26.01.2024 a determinat-o pe D.A. (administrator în drept al SC A. C. 2019 SRL) să dispună efectuarea a 73 de plăţi din conturile SC A. C. 2019 SRL în valoare totală de 714.410,4 lei în favoarea sa, a rudelor şi afinilor săi”, arată anchetatorii într-un comunicat de presă.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că cele 115 plăţi au fost făcute în baza unor contracte de achiziţii publice pe construcţii şi servicii.

În acest dosar au fost efectuate, luni, 11 percheziţii la sediul unor instituţii publice şi la domiciliile unor persoane fizice, fiind puse în executare şapte mandate de aducere, se precizează în comunicat.