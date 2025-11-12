Primarul comunei Zănești, reținut pentru luare de mită și abuz în serviciu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorii DNA a dispus reținerea pentru 24 de ore a unor angajați din Primăria Zănești, inclusiv a primarului Ioan Filip, acuzați pentru luare de mită, abuz în serviciu, urmând să fie propus arestul preventiv pentru 30 de zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Primarul este acuzat că a pretins mită de la firmele care executau lucrări stradale și care aveau de încasat facturi de la Primărie. Mai precis, Ioan Filip avea pretenția să primească jumătate din profitul obținut de firmă, în baza contractului semnat cu Primăria.

DNA arată că în perioada aprilie – sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în «Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ», în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective”, a transmis, miercuri seară, DNA.

În aceeaşi perioadă, primarul ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafaţă de teren ce aparţine familiei acestuia, situată pe raza comunei Zăneşti, construcţie ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

”Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, precizează procurorii.

De asemenea, potrivit DNA, la data de 25 martie 2025, a fost încheiat contractul de achiziţie publică între U.A.T. Zăneşti, în calitate de beneficiar şi S.C. LEI IN INSTALAŢII S.R.L., în calitate de executant, ce avea ca obiectiv ”Lucrările de construcţii Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zăneşti, comuna Zănesti, Neamţ” în valoare totală de 476.205,64 lei (fără TVA).

”În perioada iunie – octombrie 2025, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit de la inculpatul S.C.C., administrator al S.C. LEI IN INSTALAŢII S.R.L., suma de aproximativ 50.000 de lei şi foloase constând în servicii de lucrări de instalaţii estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv. Anterior, în acelaşi context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea şi decontarea contractului de „Servicii de proiectare amenajări spaţii publice” privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA”, arată DNA.

În executarea contractului respectiv, conform cerinţelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentaţia tehnică şi devizul general al investiţiei, fiind supradimensionate costurile şi fiind stabilite valori necorespunzătoare realităţii, acţiune care ar fi avut drept consecinţă crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective.