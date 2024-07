Primarul Capitalei susține că până în 2028 vor fi reparați 500 km de rețea de termoficare din totalul de 1000 km

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a explicat, sâmbătă, că are un orizont de timp pentru rezolvarea problemei legată de termoficare şi a precizat că, în anul 2028, din 1.000 de kilometri de reţea vor fi reparaţi 500 de kilometri, transmite News.ro.

”Eu am dat un orizont de timp. Sunt două probleme, una este producţia, care e la minister, şi una este transportul şi distribuţia care e la noi. Eu vorbesc numai de transportşi distribuţie, pentru că ministerul are propriile sale probleme. Faptul că lucrează cu nişte centrale care sunt neperformante, din anii 60-70, faptul că acestea necesită o revizie îndelungată, care ne afectează şi pe noi vara, că funcţionăm cu 2 centrale în loc de 4. Asta e problema ministerului şi poate o să avem şi noi acea fuziune ca să intrăm şi noi să avem o responsabilitate acolo”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, la emisiunea Insider politic, moderată de jurnalistul Sebastian Zachmann la Prima TV.

Edilul a explicat că principala problemă este la reţeaua principală de transport şi distribuţie a agentului termic. Aceasta are 1.000 de kilometri, iar jumătate din ea va fi reparată până în 2028.

”Vorbind de responsabilitatea noastră de transport şi distribuţie, problema este la reţeaua principală, care are 1.000 km. În momentul de faţă, cu tot ce au făcut şi administraţiile precedente am schimbat undeva la 230-240km. Eu am promis 70km pe an, asta însemană că 2028 o să fim la 500km din 1.000. Evident că ne apucăm de ăia care sunt cei mai deterioraţi. Asta înseamnă 70-80% din avariile care au fost la momentul cel mai dificil. Deci nu o să fie total rezolvată, însă o să fie oarecum neglijată”, a mai spus Nicuşor Dan.