Primarul Capitalei spune că sunt luate în calcul mai multe amplasamente pentru viitoarea sală polivalentă de 50.000 de locuri

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, declară că sunt luate în calcul mai multe posibile amplasamente pentru viitoarea sală polivalentă, transmite Agerpres.

„Cred că Bucureştiul este singura capitală care duce lipsă de o sala polivalentă. Acea sală polivalentă nu se va mai face pe amplasamentul din (…) zona turnului de paraşutism, aşa cum era înainte gândită. Suntem în discuţii avansate cu cei care realizează Planul Urbanistic General şi avem deja stabilite pe harta Bucureştiului anumite zone care să asigure şi o fluenţă, din punct de vedere al traficului, pentru o sală polivalentă de 50.000 de locuri”, a precizat Bujduveanu, într-o declaraţie acordată presei.

Unul dintre motivele pentru care se schimbă amplasamentul viitoarei săli polivalente este faptul că traficul în zonă, în timpul evenimentelor sportive, ar deveni „insuportabil”, a explicat edilul.

În august 2024, fostul primar general Nicuşor Dan afirma că proiectul de extindere al Complexului sportiv „Lia Manoliu”, de lângă Arena Naţională, a fost abandonat, pentru că orice eveniment care se desfăşoară acolo blochează traficul în Sectorul 2, dar un nou mare complex sportiv va fi inclus în Planul Urbanistic General al Capitalei.

„În ceea ce priveşte Sala Polivalentă, noi am avut pe masă un proiect care viza construirea unei săli polivalente în Complexul de la Lia Manoliu, pe o bucată pe care statul ne-o lăsase nouă acolo. Nu am mers înainte cu el pentru că deja acolo este şi stadionul. E foarte bine că noi avem în Bucureşti un stadion – Arena Naţională, numai că el a fost pus greşit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo, se blochează tot Sectorul 2 şi nu e normal să se întâmple asta. De aia, n-am insistat cu ideea unei săli polivalente pe acea locaţie. Acum noi lucrăm la Planul Urbanistic General. (…) În acel plan pentru o mare bază sportivă intră şi o sală polivalentă, un mare bazin de înot şi un complex de tenis care lipseşte, de asemenea, în Bucureşti”, a spus Nicuşor Dan.

El a menţionat că Primăria Capitalei ar trebui să primească mai mulţi bani dacă trebuie să se implice în dezvoltarea infrastructurii sportive a Bucureştiului.