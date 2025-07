Primăria Saschiz caută voluntari pentru însoţirea turiştilor în situl UNESCO şi la Cetatea Ţărănească

Primăria Saschiz, județul Mureș, a iniţiat, marţi, o campanie de recrutare a voluntarilor tineri pentru însoţirea numeroşilor turişti care vizitează centrul istoric al comunei, cuprins în patrimoniul mondial UNESCO, Cetatea Ţărănească de secol XIV, complet restaurată, dar şi celelalte obiective turistice, în special pe perioada verii.

„Nu am angajat pe nimeni altcineva pentru obiectivele turistice şi avem doar personalul primăriei. Aşa că am lansat o provocare pentru tineri ca, pe parcursul vacanţei, să vină alături de noi, să însoţească turiştii la Cetatea de Refugiu şi prin întreg situl UNESCO. Vor fi instruiţi de angajaţii ai primăriei. Nu ne-am putut permite să mai angajăm şi nu ne putem permite să mai rupem din personalul primăriei câte două persoane, fiindcă nu e cel mai indicat să stea la cetate o singură femeie. Şi atunci am propus copiilor şi tinerilor doritori să însoţească turiştii să fie ei cei care deschid porţile Cetăţii din Saschiz. Ne adresăm celor între 12 şi 18 ani. Ce vor face? Ne vor spijini la deschiderea cetăţii şi la vânzarea biletelor, vor fi o gazdă bună pentru turişti, descoperind farmecul meseriei de ghid turistic şi, fireşte, vor contribui la păstrarea şi promovarea istoriei locului”, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită.

Primarul a spus că tinerii nu trebuie să aibă experienţă, ci doar curiozitatea de a face un lucru nou, să fie deschişi la comunicare, să îşi asume responsabilitatea atunci când însoţesc turiştii şi să prezinte ospitalitatea oamenilor locului.

„Aşa cum am mai spus, istoria are nevoie de voci tinere, iar în loc ca tinerii să stea pe telefon, pot veni alături de noi şi să aibă o vară de poveste. Cei interesaţi ne pot contacta la primărie sau pe pagina noastră de Facebook până în 15 iulie”, a afirmat Ovidiu Şoaită.

Comuna Saschiz s-a calificat în acest an în finala competiţiei Destinaţia Anului, având un patrimoniu de invidiat: un centru istoric cuprins în patrimoniul mondial UNESCO alături de Biserica fortificată ‘Sfântul Ştefan’, construită în secolele XIV-XV, în stil gotic, cu un turn de apărare cu guri de tragere, care seamănă cu Turnul cu Ceas din Sighişoara.

Biserica este străjuită la Vest de Cetatea Ţărănească din secolul al XIV-lea, care se întinde pe o suprafaţă de 5000 de metri pătraţi, în jurul căreia s-au ţesut o serie de legende, iar la nord-est de Cetatea Uriaşilor sau Huhnenburg, care era locuită în jurul anilor 2500 îHr – 1800 îHr, existenţa ei fiind confirmată de cercetări arheologice efectuate în 1949.

În Monografia comunei Saschiz se menţionează că Cetatea Uriaşilor fost cercetată de o echipă de arheologi din Cluj în anul 1949, care a scos la iveală fragmente de ceramică de tip Coţofeni, specifică anilor 2500 – 1800 înainte de Hristos, dar că aşezarea datează din preistorie.

De asemenea, a fost descoperit un pasaj prin care se poate ieşi în spatele Cetăţii Ţărăneşti, iar însemnările vorbesc despre un al doilea pasaj secret către o altă biserică, care a existat în apropiere.

Pe lângă numeroasele legende ţesute în jurul cetăţilor, începând cu anul 2015, în Saschiz a fost deschis un atelier de ceramică, în care a fost reînviat meşteşugul olăritului într-o tehnică specifică acestei zone, sgraffito, care a fost abandonată pe la mijlocul anilor 1700 şi se numea „ceramica albastră de Saschiz”, localnicele sunt specialiste în prepararea mâncărurilor cu rabarbăr şi tot aici existe mici făbricuţe de dulceţuri şi sucuri naturale.