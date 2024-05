Prima TV și Cinemaraton se lansează în Republica Moldova

Grupul Clever din România, controlat de afaceristul clujean Adrian Tomșa, lansează în Republica Moldova posturile de televiziune Prima TV Moldova, o televiziune generalistă care va fi ca un agregator de emisiuni, și Cinemaraton Moldova – post cu tematică de film, care va difuza filme produse pe ambele maluri ale Prutului, potrivit Pagina de Media.

Tomșa controlează și canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, precum și mai multe site-uri de media.

Adrian Tomșa, care a cumpărat Prima TV în 2020 de la Cristian Burci, este un apropiat al lui Zoltan Teszari, patronul RCS și Digi 24, potrivit Pagina de Media.

Consiliul Național al Audiovizualului de la București a emis licențe pentru cele două posturi TV. Astfel, Prima TV Moldova (cu versiune HD) va avea conținut de la toate televiziunile grupului Clever, după cum le-a spus membrilor CNA Irina Radu, consultant al proiectului.

Potrivit documentației depuse la CNA, Prima TV Moldova va avea un procent de 94% producții audiovizuale românești și va emite 24 din 24 de ore. „Am constatat, în urma deplasărilor în Republica Moldova și a contactelor permanente pe care le avem, o nevoie foarte mare de conținut în limba română. Cum probabil știți, o parte dintre canalele de acolo s-au închis din diferite motive. În paralel cu asta aș aminti de toate campaniile de dezinformare și de faptul că trustul nostru, și Prima TV, și Prima News au știri serioase și echilibrate care nu-și propun să manipuleze, deci consider că intrarea noastră pe piață în Moldova va aduce un plus de seriozitate, de informație corectă”, a notat Irina Radu.

Adrian Bucă, cel care coordonează proiectul Cinemaraton în România, a precizat că televiziunea din Moldova va avea un conținut diferit față de omologul din România.

„Am constatat și noi pentru că am fost în Chișinău de mai multe ori în ultima perioadă, am avut discuții, am semnat parteneriate. Avem susținere de la autoritățile moldovenești, inclusiv de la ministrul culturii. Am achiziționat deja conținut. Este un proiect serios la care am lucrat și sperăm că e de succes pentru că e nevoie de film românesc. Producțiile moldovenești s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. Sunt producții de calitate pe care le vom prelua și pe Cinemaratonul din România pentru că sunt producții foarte bune”, a menționat Adrian Bucă.

În ambele cazuri, reprezentanții posturilor TV nu au menționat data lansării, dar au precizat că vor să înceapă „foarte repede”.