Prima surpriză la Australian Open: Stefanos Tsitsipas, finalist în 2023, eliminat în runda inaugurală

Finalist la ediția din 2023 și cap de serie numărul 11, Stefanos Tsitsipas a părăsit surprinzător Australian Open în runda inaugurală, jucătorul grec fiind învins de americanul Alex Michelsen, locul 41 mondial.

Fost ocupant al locului 3 ATP, Tsitsipas nu a prins o zi grozavă, înfrângerea venind în patru seturi, scor 5-7, 3-6, 6-2, 4-6, la capătul unui meci care a durat două ore și 45 de minute.

În vârstă de 26 de ani, Stefanos a disputat finala de la Melbourne în urmă cu doi ani, atunci când a fost depășit pe Rod Laver Arena de Novak Djokovic în trei seturi.

De asemenea, tot Djokovic l-a învins pe grec și în ultimul act de la Roland Garros din 2021, după ce Tsitsipas a condus la un moment dat cu 2-0 la seturi.

„In 2018, the game was very different to what it is now”

Stefanos Tsitsipas says power is taking over the game of tennis following his first round loss at the Australian Open to American Alex Michelsen.

„I also felt like I didn’t have enough power on my shot today,” Tsitsipas… pic.twitter.com/g3zwkDZo9l

