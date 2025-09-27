Preţuri la locuințe de la 45.000 de euro, la Târgul Național Imobiliar / Proprietăţile externe încep de la 75.000 euro (Bulgaria), 85.000 euro (Grecia)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Târgul Naţional Imobiliar (TNI) s-a deschis vineri la Palatul Parlamentului, unde sunt prezentate peste 100.000 de oferte imobiliare, cu preţuri de la 45.000 de euro, dar şi oportunităţi de investiţii în Bulgaria, Grecia sau Emiratele Arabe Unite, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit organizatorilor, evenimentul se desfăşoară în perioada 26-28 septembrie 2025.

Ediţia de toamnă a Târgului Naţional Imobiliar cuprinde 100.000 de oferte, de la proprietăţi low cost, apartamente boutique, imobile premium, la case moderne (modulare, timber-frame), penthouse-uri şi oportunităţi în ţară şi străinătate, precizează sursa citată.

Participanţii au pregătit oferte exclusive valabile doar pe durata târgului, iar reducerile cumulate depăşesc 2 milioane de euro. Totodată, vizitatorii găsesc apartamente de revânzare, de la 45.000 euro şi locuinţe noi, de la 67.000 euro.

Proprietăţile investiţionale externe încep de la 75.000 euro (Bulgaria), 85.000 euro (Grecia) sau 130.000 euro (Emiratele Arabe Unite).

În plus, prin componenta Zeb Expo, târgul integrează soluţii de eficienţă energetică şi sustenabilitate: locuinţe din lemn moderne, sisteme de termoizolare avansate, ventilaţie inteligentă cu recuperare de căldură, panouri solare, concepte smart home şi multe altele – care transformă fiecare locuinţă într-un spaţiu sănătos, economic şi durabil.